طرح نظارتی ویژه شب یلدا در قزوین اجرا می شود

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس برنامه ‌های سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان نظارت‌ های این اداره کل و سایر دستگاه‌های مربوطه بر بازار شب یلدا آغاز می‌شود.

احمدی افزود: با توجه به در پیش بودن شب یلدا و شلوغی بازار آجیل، میوه، شیرینی و سایر مایحتاج مراسم این شب، طرح ویژه نظارتی از سوی تعزیرات حکومتی استان قزوین اجرا، به پرونده‌های ارجاعی خارج از نوبت رسیدگی و با هرگونه تخلف به جد برخورد خواهد شد.

وی، وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی از صنوف در حق مصرف‌کنندگان وارد می‌شود دانست.

مدیر کل تعزیرات حکومتی ادامه داد:این طرح با حضور بازرسین دستگاههای ذی ربط از جمله صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی در مراکز عرضه میوه و آجیل ومایحتاج مردم اجرا می‌شود و در صورت مشاهده تخلف به‌صورت ویژه ودر صورت نیاز در محل و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این خصوص شعبه ویژه ای در اداره کل تشکیل شده تا صدور آرا متخلفین تسریع شود.

احمدی در پایان از کسبه سطح استان درخواست کرد که حقوق مصرف کنندگان و انصاف را رعایت کنند و شهروندان نیز درصورت مواجه با هرگونه تخلف موارد را به سامانه ۱۳۵ یا شماره تلفن ۱۲۴ اعلام کنندتا دراسرع وقت به شکایات رسیدگی شود.