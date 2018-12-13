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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۸:۵۷

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

طرح نظارتی ویژه شب یلدا در قزوین اجرا می شود

طرح نظارتی ویژه شب یلدا در قزوین اجرا می شود

قزوین- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۲۴ آذر ماه تا پایان فصل پاییز خبر داد.

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس برنامه ‌های سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان نظارت‌ های این اداره کل و سایر دستگاه‌های مربوطه بر بازار شب یلدا آغاز می‌شود.

احمدی افزود: با توجه به در پیش بودن شب یلدا و شلوغی بازار آجیل، میوه، شیرینی و سایر مایحتاج مراسم این شب، طرح ویژه نظارتی از سوی تعزیرات حکومتی استان قزوین اجرا، به پرونده‌های ارجاعی خارج از نوبت رسیدگی و با هرگونه تخلف به جد برخورد خواهد شد.

وی، وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی از صنوف در حق مصرف‌کنندگان وارد می‌شود دانست.

مدیر کل تعزیرات حکومتی ادامه داد:این طرح با حضور بازرسین دستگاههای ذی ربط از جمله صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی در مراکز عرضه میوه و آجیل ومایحتاج مردم اجرا می‌شود و در صورت مشاهده تخلف به‌صورت ویژه ودر صورت نیاز در محل و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این خصوص شعبه ویژه ای در اداره کل تشکیل شده تا صدور آرا متخلفین تسریع شود.

احمدی در پایان از کسبه سطح استان درخواست کرد که حقوق مصرف کنندگان و انصاف را رعایت کنند و شهروندان نیز درصورت مواجه با هرگونه تخلف موارد را به سامانه ۱۳۵ یا شماره تلفن ۱۲۴ اعلام کنندتا دراسرع وقت به شکایات رسیدگی شود.

کد مطلب 4483901

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