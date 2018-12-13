ارتباط آرتروز روماتوئید و افزایش ریسک بیماری انسداد ریه

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های مطالعه جدید نشان می دهد افراد مبتلا به شرایط التهابی مزمن باید بیشتر مراقب سلامت دستگاه تنفسی شان باشند.

محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا، رابطه بین COPD و التهاب را اثبات کرده اند. تیم تحقیق به سرپرستی «دیان لاکایلی»، اطلاعات مربوط به افراد مبتلا به آتروز روماتوئید را بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ بررسی کردند و آن را با اطلاعات جمعیت عمومی مقایسه کردند.

مطالعه شامل ۲۴,۶۲۵ بیمار مبتلا به آرتروز روماتوئید و ۲۵,۳۹۶ نفر به عنوان گروه کنترل بود. پژوهشگران دریافتند احتمال بستری شدن در بیمارستان به دلیل COPD در بیماران مبتلا به آرتروز روماتوئید به مراتب بیشتر از جمعیت عمومی بود.

محققان دریافتند افراد مبتلا به آرتروز روماتوئید ۴۷ درصد بیشتر از گروه کنترل به خاطر COPD در بیمارستان بستری شدند. این ریسک در افراد سیگاری نیز به مراتب بیشتر بود.

دکتر لاکایلی در ادامه می افزاید: «این یافته ها جدید هستند چراکه قبلا مشخص شده بود که التهاب در ابتلا به COPD نقش دارد و پزشکان درمان کننده افراد مبتلا به آرتروز روماتوئید آگاه نبودند که بیماران شان در معرض ریسک بالای COPD قرار دارند.»

به گفته وی، «نتایج ما بر ضرورت کنترل التهاب و در حقیقت ریشه کن کردن کامل التهاب از طریق درمان موثر آرتروز روماتوئید تاکید دارند.»