به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر برای تکریم اصحاب رسانه و منتقدان و ممانعت از تضییع حقوق ایشان، مقررات صدور کارت جشنواره را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

علاقمندان می‌توانند از روز شنبه ۲۴ آذر تا روز جمعه ۳۰ آذرماه با مراجعه به سامانه جشنواره، ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند.

این زمان غیرقابل تمدید است و به تقاضاهایی که بعد از تاریخ مقرر یا خارج از سامانه جشنواره ارسال ‌شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. چنانچه سهمیه مازاد برای دبیرخانه جشنواره فراهم شود، فراخوان مجدد منتشر می‌شود تا امکان ثبت‌نام متقاضیانی که در مهلت مقرر نام‌نویسی نکرده‌اند، فراهم شود.

شیوه‌نامه ثبت‌نام به شرح زیر است:

۱- متقاضیانی که در دوره گذشته مراحل ثبت نام را طی کرده‌اند برای این دوره، تنها نیاز به بارگذاری معرفی‌نامه جدید و نمونه اثر (منتقدان) و ویرایش اطلاعات (در صورت لزوم) دارند.

۲- برای خبرنگاران، معرفی‌نامه با امضای مدیرمسئول رسانه نیاز است. معرفی‌نامه از رسانه‌هایی پذیرش می‌شوند که واجد شرایط زیر باشند:

الف- موجود در فهرست رسانه های دارای مجوز و در حال انتشار (قابل مشاهده در وبگاه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

ب- گستره توزیع کشوری

ج- ارتباط رسانه با رویدادهای سینمای ایران

۳- سهمیه رسانه‌ها با توجه به حجم تقاضا، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. بر آن اساس، به معرفی‌شدگان هر رسانه، به ترتیب اولویت مندرج در نامه و سابقه حرفه‌ای، کارت خبرنگاری تعلق می‌گیرد و اصلاح بعدی اولویت‌ها، پذیرفته نخواهد بود.

۴- برای عکاسان متقاضی، معرفی‌نامه از رسانه معتبر (بر اساس رتبه‌بندی رسانه‌ها در معاونت مطبوعاتی شامل ۱۰ خبرگزاری، ۱۰ روزنامه، ۱۰ پایگاه خبری، ۵ سایت سینمایی و روزنامه‌های سینمایی) ضروری است.

۵- صرفا شماره خودرویی که در کارت، درج می‌شود امکان استفاده از پارکینگ را دارد.

۶- برای اعضای انجمن منتقدان ارائه سه نمونه یادداشت، گزارش یا نقد مرتبط با فیلم‌های بخش‌های مختلف دوره‌ قبل که در طول یک سال گذشته به نام متقاضی در یکی از رسانه‌ها منتشر شده باشد، ضروریست.

۷- منتقدان متقاضی بر اساس لیست رسمی اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، منتشر شده در سایت انجمن بررسی خواهند شد.

۸- برای منتقدان و خبرنگاران سینمایی پیشکسوت، سهمیه محدود و جداگانه‌ای منظور می‌شود. اما لازم است در فراخوان شرکت کنند.

۹- میزان حضور در سالن رسانه‌های دوره قبلی جشنواره فیلم فجر، یکی از ملاک‌های ارزیابی درخواست‌ها خواهد بود.

۱۰- ثبت‌نام نمایندگان برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی جداگانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فهرست کامل متقاضیان کارت جشنواره و دلایل تایید یا عدم تایید آن‌ها منتشر خواهد شد.

امید است با همکاری اصحاب رسانه، شاهد برگزاری مناسب این رویداد هنری باشیم.