به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، ثبت‌نام رسانه های دیداری (شبکه های تلویزیونی داخلی و خارجی، رسانه های تصویری فضای مجازی)، شنیداری (رادیو) برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر از روز شنبه ۱۵ دی آغاز می‌شود و تا روز سه‌شنبه ۱۸ دی ماه ادامه دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند در تاریخ مقرر با مراجعه به سامانه جشنواره به آدرس fajrfilmfestival.com ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند.

این زمان غیرقابل تمدید است و به تقاضاهایی که بعد از تاریخ مقرر یا خارج از سامانه جشنواره ارسال ‌شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه سهمیه مازاد برای دبیرخانه جشنواره فراهم شود، فراخوان مجدد منتشر می‌شود تا امکان ثبت‌نام متقاضیانی که در مهلت مقرر نام‌نویسی نکرده‌اند، فراهم شود.

شیوه‌نامه ثبت‌نام به شرح زیر است:

۱- متقاضیانی که در دوره گذشته مراحل ثبت نام را طی کرده‌اند برای این دوره، تنها نیاز به بارگذاری معرفی‌نامه جدید و ویرایش اطلاعات (در صورت لزوم) دارند.

۲- ارایه معرفی‌نامه با امضای مدیر رسانه. برای رسانه های اینترنتی، معرفی نامه از رسانه هایی پذیرش می شود که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

۳- برنامه های رادیویی و تلویزیونی مصوبه پخش شبکه های مورد نظر را دارا باشند و زمان پخش و مدت زمان برنامه های رادیویی و تلویزیونی باید در نامه ارسالی قید شود.

۴- درگاه پخش و مدت زمان برنامه های اینترنتی باید در نامه درخواستی مشخص شود.

۵- در نامه ارسالی عنوان شغلی دقیق درخواست کننده (خبرنگار، گزارشگر، مجری، تصویربردار، صدابردار، عوامل فنی و ...) قید شود.

۶- به معرفی‌شدگان هر رسانه بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده و سابقه حرفه ای به ترتیب اولویت مندرج در نامه، کارت خبرنگاری، تصویربرداری و عوامل فنی تعلق می‌گیرد و اصلاح بعدی اولویت‌ها پذیرفته نخواهد شد.

۷- در صورت نیاز به فضای اختصاصی در سینمای رسانه و استفاده از واحد سیار، این درخواست در نامه ای جداگانه به روابط عمومی جشنواره اعلام شود.

۸- در صورت نیاز به حضور و تهیه گزارش از سینماهای مردمی، این مورد در نامه قید شود.

۹- در هر زمان که روابط عمومی جشنواره از عدم پخش برنامه اعلامی مطلع شد مجاز به ممانعت از ادامه فعالیت در سینمای رسانه خواهد بود.

۱۰- صرفا شماره خودرویی که در کارت درج می‌شود امکان استفاده از پارکینگ را دارد.

۱۱- خبرنگاران رادیو-تلویزیون که در مرحله اول ثبت نام (برای مطبوعات، سایت های خبری و منتقدان) نام نویسی کرده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فهرست کامل متقاضیان کارت جشنواره و دلایل تایید یا عدم تایید آنها منتشر خواهد شد.