به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، از روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلم فجر با هدف تکریم اصحاب رسانه و ممانعت از تضییع حقوق ایشان، مقررات صدور کارت جشنواره را به شرح ذیل اعلام میکند:
۱- برای خبرنگاران، معرفینامه با امضای مدیرمسئول رسانه نیاز است. معرفینامه از رسانههایی پذیرش میشود که واجد شرایط زیر باشند:
الف- موجود در فهرست رسانههای دارای مجوز و در حال انتشار (قابل مشاهده در وبگاه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
ب- برخوردار از گستره توزیع کشوری- ارتباط مستمر رسانه با رویدادهای سینمای ایران به نحوی که از اسفندماه ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۲، هرماه حداقل سه گزارش، خبر یا تحلیل اختصاصی مرتبط با سینمای ایران منتشر شده باشد.
۲- ضروری است هر رسانه لیستکنندگان خود را به ترتیب اولویت با درج عنوان (خبرنگار، عکاس، تصویربردار، عوامل فنی) در یک نامه واحد معرفی کند و افراد قید شده در نامه جداگانه ثبت نام و معرفی نامه را بارگذاری کنند.
۳- بدیهی است که به معرفیشدگان هر رسانه، بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده و سابقه حرفهای به ترتیب اولویت مندرج در نامه، کارت سینمای رسانه تعلق میگیرد و اصلاح بعدی اولویتها پذیرفته نخواهد شد.
۴- برای خبرنگاران رسانههای خارجی مقیم در تهران بارگذاری کارت خبرنگاری الزامی است.
۵- برای عکاسان متقاضی، معرفینامه از خبرگزاری معتبر ضروری است.
۶- برای منتقدان بارگذاری سه نمونه یادداشت، تحلیل یا نقد مرتبط با فیلمهای بخشهای مختلف جشنواره چهل و یکم فیلم فجر که تا قبل از آذر ماه ۱۴۰۲ به نام متقاضی در یکی از رسانههای رسمی منتشر شده باشد، ضروری است.
۷- منتقدان فعال در رسانههای دیداری و شنیداری میتوانند لینک اینترنتی سه برنامه خود را ارسال کنند.
۸- برای خبرنگاران سینمایی و منتقدان پیشکسوت، سهمیه محدود و جداگانهای توسط روابط عمومی جشنواره منظور میشود اما لازم است در ثبت نام شرکت کنند.
۹- میزان حضور در سالن رسانه دورههای قبلی جشنواره فیلم فجر و کیفیت فعالیت آنها، یکی از ملاکهای ارزیابی درخواستها خواهد بود.
افراد حائز شرایط میتوانند از صبح روز دوشنبه ۲۷ آذرماه تا پایان وقت پنجشنبه ۳۰ آذرماه با مراجعه به سامانه جشنواره به آدرس (fajrfilmfestival.com) ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند.
این زمان برای تمام متقاضیان حضور در سینمای رسانه جشنواره بینالمللی فیلم فجر غیرقابل تمدید است و به تقاضاهایی که بعد از تاریخ مقرر یا خارج از سامانه جشنواره ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
فراخوان ثبت نام برنامههای رسانههای دیداری و شنیداری (رادیویی، تلویزیونی، اینترنتی) متعاقباً منتشر خواهد شد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری به دبیری مجتبی امینی برگزار میشود.
نظر شما