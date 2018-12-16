لزوم رسیدگی به معوقات و مطالبات پیمانکاران شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری در یکصد و هفتمین جلسه شورا تذکر کتبی خود را به هیات رییسه شورا تقدیم کرد.

فخاری در تذکر خود بر لزوم رسیدگی به مطالبات پیمانکاران تاکید کرد و گفت: با توجه به حضور مکرر پیمانکاران و طلبکاران شهرداری در هفته های اخیر در مقابل ساختمان شورا و مسئولیت جدی پاسخگویی شفاف به ایشان توسط شهرداری تهران به ویژه معاونت مالی و اقتصاد شهری، شایسته است حوزه مذکور در اسرع وقت نسبت به اعلام موارد ذیل جهت امکان پاسخگویی عادلانه به ایشان اقدام نماید.

فخاری در ادامه به تشریح این موارد پرداخت و افزود: اعلام لیست دیون و بدهی های شهرداری اعم از نقد و غیر نقد به تفکیک سال و مشخصات طلبکار از جمله مواردی است که معاونت مالی شهرداری تهران باید به آن توجه کند.

وی ادامه داد: اعلام فهرست دیون پرداخت شده از ابتدای مهر ۹۶ تا کنون اعم از دیونی که از طریق ال سی، سازمان املاک و یا پرداخت نقد صورت گرفته است به تفکیک سال دیون و مشخصات طلبکار نیز باید مورد تاکید قرار گیرد.

رئیس کمیته اجتماعی در ادامه سخنان خود به ذکر موراد دیگر از این دست پرداخت و اظهار داشت: اعلام برنامه معاونت مالی برای اولویت بندی و پرداخت دیون، اعلام اقدامات صورت گرفته برنامه معاونت مالی برای موضوعات پیش روی پیمانکاران نظیر مالیات، ارزش افزوده، بیمه و ... نیز از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

فخاری افزود: تعیین تکلیف علت عدم اقدام سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در کارسازی حواله های صادره توسط مناطق و به ویژه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری و نیز ایجاد مکانیسمی برای جلوگیری از افزایش دیون و بدهی ها به پیمانکاران و ایجاد تعهدات مالی جدید فاقد ردیف یا فاقد بودجه قابل تخصیص باید از سوی معاونت مالی شهرداری تهران مد نظر قرار گیرد.