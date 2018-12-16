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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷

الهام فخاری تاکید کرد؛

لزوم رسیدگی به معوقات و مطالبات پیمانکاران شهرداری تهران

لزوم رسیدگی به معوقات و مطالبات پیمانکاران شهرداری تهران

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: به واسطه مشکلاتی که امروز پیمانکاران شهرداری با آن دست به گریبان هستند معاونت مالی در اسرع وقت پاسخگویی عادلانه به مطالبات آنان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری در یکصد و هفتمین جلسه شورا تذکر کتبی خود را به هیات رییسه شورا تقدیم کرد.

فخاری در تذکر خود بر لزوم رسیدگی به مطالبات پیمانکاران تاکید کرد و گفت: با توجه به حضور مکرر پیمانکاران و طلبکاران شهرداری در هفته های اخیر در مقابل ساختمان شورا و مسئولیت جدی پاسخگویی شفاف به ایشان توسط شهرداری تهران به ویژه معاونت مالی و اقتصاد شهری، شایسته است حوزه مذکور در اسرع وقت نسبت به اعلام موارد ذیل جهت امکان پاسخگویی عادلانه به ایشان اقدام نماید.

فخاری در ادامه به تشریح این موارد پرداخت و افزود: اعلام لیست دیون و بدهی های شهرداری اعم از نقد و غیر نقد به تفکیک سال و مشخصات طلبکار از جمله مواردی است که معاونت مالی شهرداری تهران باید به آن توجه کند.

وی ادامه داد: اعلام فهرست دیون پرداخت شده از ابتدای مهر ۹۶ تا کنون اعم از دیونی که از طریق ال سی، سازمان املاک و یا پرداخت نقد صورت گرفته است به تفکیک سال دیون و مشخصات طلبکار نیز باید مورد تاکید قرار گیرد.

رئیس کمیته اجتماعی در ادامه سخنان خود به ذکر موراد دیگر از این دست پرداخت و اظهار داشت: اعلام برنامه معاونت مالی برای اولویت بندی و پرداخت دیون، اعلام اقدامات صورت گرفته برنامه معاونت مالی برای موضوعات پیش روی پیمانکاران نظیر مالیات،   ارزش افزوده، بیمه و ... نیز از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

فخاری افزود: تعیین تکلیف علت عدم اقدام سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در کارسازی  حواله های صادره توسط مناطق و به ویژه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری و نیز ایجاد مکانیسمی برای جلوگیری از افزایش دیون و بدهی ها به پیمانکاران و ایجاد تعهدات مالی جدید فاقد ردیف یا فاقد بودجه قابل تخصیص باید از سوی معاونت مالی شهرداری تهران مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 4486243
نورا حسینی

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