بررسی حقوق کارگران بزودی در شورای عالی کار

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار با دستور کار ترمیم قدرت خرید کارگران گفت: نشست شورای عالی کار به زودی برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارگروه مزد شورای عالی کار مشغول بررسی شاخص های تاثیرگذار درج شده در قوانین و مقررات در دستمزد هستند، گفت: افزایش مزد باید مبتنی بر این شاخص ها و گزارشات کارشناسی کارگروه تخصصی باشد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پس از آماده شدن گزارشات کارگروه مزد طی هماهنگی با شرکای اجتماعی نشست شورای عالی کار قطعا تشکیل خواهد شد.

شاکرمی اظهار امیدواری کرد به زودی مقدمات برگزاری نشست شورای عالی کار فراهم شود.

این مقام مسئول در وزارت کار همچنین درباره زمان نهایی شدن «آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر» به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار که تیرماه امسال از سوی وزیر وقت کار به معاون اول ارائه شد گفت: این آیین نامه در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی است و پس از نهایی شدن در دستور کار بررسی هیأت دولت قرار می گیرد.

بر اساس این آیین نامه، حداکثر مدت قرارداد موقت با کارگران مشاغل غیرمستمر از جمله مشاغل پروژه‌ای مانند سدسازی، ۳ سال در نظر گرفته شده است. بنابراین قرارداد کارگران مشاغلی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ آغاز یا قرارداد، «دائمی» محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه نسبت به اخراج کارگر یا انعقاد قرارداد موقت، اقدام کند.