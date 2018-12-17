  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

معاون وزیر کار به مهر خبر داد؛

بررسی حقوق کارگران بزودی در شورای عالی کار

بررسی حقوق کارگران بزودی در شورای عالی کار

معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل نشست شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشتی و مزدی کارگران در آینده نزدیک خبر داد.

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار با دستور کار ترمیم قدرت خرید کارگران گفت: نشست شورای عالی کار به زودی برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارگروه مزد شورای عالی کار مشغول بررسی شاخص های تاثیرگذار درج شده در قوانین و مقررات در دستمزد هستند، گفت: افزایش مزد باید مبتنی بر این شاخص ها و گزارشات کارشناسی کارگروه تخصصی باشد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پس از آماده شدن گزارشات کارگروه مزد طی هماهنگی با شرکای اجتماعی نشست شورای عالی کار قطعا تشکیل خواهد شد.

شاکرمی اظهار امیدواری کرد به زودی مقدمات برگزاری نشست شورای عالی کار فراهم شود. 

این مقام مسئول در وزارت کار همچنین درباره زمان نهایی شدن «آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر» به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار که تیرماه امسال از سوی وزیر وقت کار به معاون اول ارائه شد گفت: این آیین نامه در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی است و پس از نهایی شدن در دستور کار بررسی هیأت دولت قرار می گیرد.

بر اساس این آیین نامه، حداکثر مدت قرارداد موقت با کارگران مشاغل غیرمستمر از جمله مشاغل پروژه‌ای مانند سدسازی، ۳ سال در نظر گرفته شده است. بنابراین قرارداد کارگران مشاغلی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ آغاز یا قرارداد، «دائمی» محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه نسبت به اخراج کارگر یا انعقاد قرارداد موقت، اقدام کند.

کد مطلب 4487075
محمد جندقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • كردي يزدي IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
      3 0
      پاسخ
      كارگران سال 97 را با اجناس قيمتگذاري شده با دلار نوزده هزار تومان زندگی کردند، سوختند و دم نزدند.
      • کارمند ساده IR ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
        0 0
        ای کاش مثل نمایندگان شهر اصفهان و کارگران خوزستان و کامیونداران نمی سوختند و دم می زدند تا این سه قوه بهفمند که فشار به حداکثر خود رسیده و از دو حال خارج نیست یا بی خیالی و یا دزدی
    • کارگر IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لطفا به داد ما کارگرای خدماتی بیمارستان امام خمینی شهرستان کنگان برسید. با توجه به اینکه تمام وقت در بیمارستان شاغل هستیم ولی متاسفانه بدون قرارداد و مزایای قانونی مشغول کار هستیم و حقوق را بصورت ساعتی دریافت می کنیم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها