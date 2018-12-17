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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۱

مدیرعامل شهرک های صنعتی کرمانشاه مطرح کرد

رشد ۴۵۵ درصدی قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی

رشد ۴۵۵ درصدی قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی

کرمانشاه_مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه از رشد ۴۵۵ درصدی انعقاد قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی خبر داد.

بیژن کردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از اقدامات انجام شده توسط شرکت شهرک های صنعتی را انعقاد قرارداد دانست و اظهار داشت: امسال انعقاد قرارداد واگذاری زمین ۴۵۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال تا پایان آبانماه ۱۸۲ فقره قرارداد با مساحت۷۰ هکتار منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بیان کرد: مقایسه مساحت قرادادهای منعقد شده امسال با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۳۵۰درصدی است.

کردستانی گفت: احداث و تکمیل زیرساختها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به ویژه شهرک صنعتی زاگرس،تخفیفها و مشوق هایی که به متقاضیان ارائه شد این روند روبه رشد را به همراه داشته است.

کد مطلب 4487200

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