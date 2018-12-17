بیژن کردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از اقدامات انجام شده توسط شرکت شهرک های صنعتی را انعقاد قرارداد دانست و اظهار داشت: امسال انعقاد قرارداد واگذاری زمین ۴۵۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال تا پایان آبانماه ۱۸۲ فقره قرارداد با مساحت۷۰ هکتار منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بیان کرد: مقایسه مساحت قرادادهای منعقد شده امسال با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۳۵۰درصدی است.

کردستانی گفت: احداث و تکمیل زیرساختها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به ویژه شهرک صنعتی زاگرس،تخفیفها و مشوق هایی که به متقاضیان ارائه شد این روند روبه رشد را به همراه داشته است.