دیدار هیأت مسئولان و مربیان طرح اُسوه با قراء وحفاظ استان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی دبیرخانه طرح آموزشی ــ تربیتی اُسوه و در ادامه برنامه سفرهای استانی به عنوان طرح تحیت در سال جاری، حجتالاسلام رسول خوبروی، معاون اجرایی طرح اُسوه و حجت الاسلام شهابالدین غفاری، مربی پرورشی طی روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه به استان گلستان، شهر گرگان اعزام شدند.
بر این اساس، در روز اول این سفر، هیأت اعزامی با حضور در منزل امیرحسین رحمتی، قاری جوان عضو طرح اُسوه با والدین، مدیر مدرسه و استاد حفظ وی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و در این جمع صمیمی از تلاشهای این قاری جوان در طول مدت عضویت در طرح اُسوه تقدیر کردند.
در روز دوم این سفر، هیأت اعزامی، در جلسهای باحضور رئیس اداره امور قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش شهرستان گرگان بهمنظور معرفی توانمندیهای این قاری ممتاز به مسئولین استان برای استفاده در برنامههای مختلف قرآنی و فرهنگی حاضر شدند.
آخرین برنامه سفر به گلستان، حضور در جلسه قرآن تازه تاسیس امیرحسین رحمتی بود که این جلسه شنبهها بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در گرگان، بلوار جانبازان، خیابان جانباز ۲۴، مسجد امام علی النقی(ع)برگزار میشود.
اعزام هیأت مسئولان و مربیان طرح اُسوه به محل سکونت قراء و حفاظ و جلسات قرآن استادان قرائت ایشان، بهمنظور تقویت ارتباط فیمابین مجریان طرح اُسوه و اطرافیان مؤثر قاریان و حافظان نوجوان انجام میشود.
یادآور میشود، طرح آموزشی ــ تربیتی اُسوه که از سال ۱۳۹۳ به همت جامعه فرهنگی قرآنی عصر و همکاری شورای عالی قرآن آغاز به کار کرده، هماکنون با عضویت ۷۰ قاری و حافظ نخبه کل قرآن، در قالب برنامههای آموزشی و تربیتی به صورت حضوری و غیرحضوری فعالیت میکند.
نظر شما