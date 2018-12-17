به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سلسله پیشنشستهایی در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» برگزار میکند.
به همین منظور هفدهمین پیشنشست علمی در راستای همایش مذکور با موضوع «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» با همکاری گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار خواهد شد.
در این پیشنشست علمی، حججاسلام علی محمدی جورکویه و غلامرضا پیوندی از اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به ارائه مطالب خود خواهد پرداخت.
پیشنشست علمی «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، روز چهارشنبه مورخ ۲۸ آبان ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانشپژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار میشود.
همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» در سال جاری توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.
حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.
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