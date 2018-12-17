به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران گفت: به قطر می رویم تا تمریناتمان را شروع کنیم. هر کاری که باید می کردیم انجام دادیم. این اواخر نمی شود کار خاصی کرد. باید از نظر ذهنی آماده باشیم تا تورنمنت سخت را پشت سر بگذاریم.

وی در خصوص غیبت مسئولان قبل از سفر تیم ملی فوتبال ایران به قطر تاکید کرد: حرفی برای گفتن نیست. اولین بار است این اتفاق می افتد. آنقدر که حرف زدیم به کسی هم بر نخورد. از این زشت تر نمی شود. می رویم برای مردم تلاش می کنیم و نتیجه ای بگیریم تا جواب بی احترامی که به ما شد را بدهیم. آنقدر حرف زده ایم لوث شده است.

کاپیتان تیم ملی درباره شرایط تیم ملی در جام ملت ها گفت: تیم ما آنقدر مستعد است که همه چیز برای نتیجه گرفتن و موفقیت آماده است. فقط کم لطفی مسئولان است که به آن توجهی نداریم و وقتی هم نیست که به آن بپردازیم.

شجاعی در خصوص انتظار بالای مردم از تیم ملی گفت: انتظارات هم کارمان را سخت می کند و هم انگیزه بازیکنان بیشتر می شود تا کار مهمی انجام بدهیم. برای بار آخر می گویم از مسئولان ناامید هستیم و امیدمان به مردم، پیشکسوتان و بازیکنان قدیمی است. امیدوارم هرکسی با هر نظری که هست و با هر عقیده ای که دارد، کنار تیم ملی باشد.