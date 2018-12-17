به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی سبحانی ثابت پیش از ظهر دوشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با ارائه توضیحاتی در خصوص لایحه اخذ مجوز واگذاری عرصه بین اراضی هزار هکتاری پارک کوهستان و منطقه پردیسان اظهار داشت: دولت برای واگذاری این زمین به شهرداری قم در راستای احداث کمربند سبز شهری موافقت کرده است که شورای اسلامی شهر نیز برای اجرایی شدن آن می‌بایست این لایحه را به تصویب برساند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به شرایط آب و هوایی قم عنوان کرد: شهر قم آب و هوای گرم و خشکی دارد که به همین دلیل نیازمند گسترش فضای سبز در سطح شهر هستیم.

معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز در این جلسه اظهار داشت: طرح احداث بوستان هزار هکتاری عرصه بین اراضی پارک کوهستان و اراضی پردیسان، یک پروژه مهم شهری به شمار می‌رود و شامل قسمت‌های مختلفی از جمله فضای سبز، کاربری فرهنگی و تفریحی می‌باشد.

احداث باغ گیاه‌شناسی در قم

سید امیر سامع ادامه داد: طراحی احداث باغ گیاه‌شناسی در شهر قم به اتمام رسیده و به دنبال فراهم آوردن مقدمات اجرایی آن هستیم.

وی گفت: طرح‌های ایجاد فضای سبز و تفریحی در حد فاصل بین میدان مفید تا منطقه پردیسان در مرحله اجر است و امیدواریم با احداث این پروژه‌ها سرانه فضای سبز در قم افزایش یابد.

عبدالله جلالی، رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با مهم خواندن لایحه اخذ مجوز طرح بوستان ۱۰۰۰ هکتاری عرصه بین اراضی پارک کوهستان و پردیسان افزود: شهرداری قم باید از این گونه ظرفیت‌ها در سطح شهر قم استفاده کند که هم اکنون شاهد ایجاد لکه‌های سبز این بوستان در این منطقه هستیم.

اعضای شورای اسلامی شهر قم به اتفاق آرا لایحه اخذ مجوز واگذاری عرصه بین اراضی هزار هکتاری پارک کوهستان و پردیسان را به تصویب رساندند.