عوارض تابلوهای اصناف قم ۲۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم پیش از ظهر دوشنبه در جلسه این شورا با اشاره به لایحه اعمال تخفیف عوارض دریافتی تابلوهای تبلیغاتی صنوف در قم اظهار داشت: سازمان زیباسازی شهرداری قم به منظور تشویق اصناف مختلف برای پرداخت بدهی‌های خود به شهرداری این لایحه را به رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ارائه داده که در این کمیسیون بحث‌های کارشناسی درباره این لایحه صورت گرفته است.

سید مجتبی سبحانی ثابت بیان داشت: مهلت زمان اعمال تخفیف عوارض دریافتی تابلوهای تبلیغاتی صنوف تا پایان امسال است که کمیسیون با آن موافقت کرده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز در این خصوص اظهار داشت: تابلوهای اصناف در شهر قم به سه گونه است که برخی از آن‌ها معرف شغلی بوده و دسته دیگر راهنمای صنوف هستند که به این گونه از تابلوها در صورتی که بیش از ۶ متر نباشند عوارض تعلق نمی‌گیرد.

حسین اسلامی با بیان اینکه تابلوهای صنوف مختلف در صورتی که با هدف تبلیغات باشد مشمول عوارض هستند، افزود: از تابلوهای تبلیغاتی که کالاهای غیر ایرانی تبلیغ کنند ۶ برابر تابلوهای تبلیغاتی تولید داخل عوارض دریافت می‌شود که امیدواریم گامی در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی باشد.

کمک‌های دولت به شهرداری‌ها به حداقل رسیده است

وی در ادامه با بیان اینکه بودجه پیشنهادی شهرداری قم در سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: از این میزان ۸۳ درصد هزینه شده است که معادل هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان می‌باشد که از این مبلغ ۹۸۱ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی تخصیص یافت و مابقی هزینه‌های جاری بوده است.

سخنگوی شورای اسلامی قم با انتقاد از عدم حمایت لازم دولت از شهرداری‌ها بیان داشت: کمک‌های دولت به شهرداری‌ها به حداقل رسیده و به دلیل مشکلات اقتصادی کشور پیش بینی می‌شود بودجه شهرداری به صورت کامل محقق نشود.

اختصاص بودجه به پروژه فاضلاب در منطقه پردیسان

رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه خصوص پروژه احداث فاضلاب در منطقه پردیسان اظهار داشت: از محل درآمد در تبصره ۳ در قبوض آب ۸۰۰ میلیون تومان به این پروژه اختصاص یافته است.

عبدالله جلالی ادامه داد: شرکت آبفای استان قم به صورت مستمر به شورای اسلامی شهر در خصوص روند پیشرفت این پروژه گزارش می‌دهد و شورا نیز بر این پروژه نظارت لازم را دارد و امیدواریم اعضای شورا به زودی بازدیدی از این پروژه به عمل آورند.