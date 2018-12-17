به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمود نیلی احمدآبادی در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه بحث ردهبندی دانشگاهها فرصت و تهدید است، افزود: فرصت از آن جهت که دانشگاهها را در منظر ویترین جهانی قرار میدهد، تا بتوانند یک ارزیابی از خود به نمایش گذارند اما ایراد آن در پایهها و منابعی است که بهعنوان محاسبه و احتساب ردهبندی دانشگاهها قرار میگیرد که محل بحث دارد و نگرانی را در همه دانشگاههای دنیا بهوجود آورده است.
وی افزود: دانشگاهها باید توجه کنند تا مقهور این ردهبندیها قرار نگیرند و در عین حال سیاستها و برنامههای خود را به گونهای تنظیم کنند، تا در این ردهبندی بدرخشند.
رئیس دانشگاه تهران با عنوان اینکه ردهبندی دانشگاهها در گذشته بیشتر در کشور آمریکا متمرکز بوده است، گفت: اما امروز این ردهبندیها بهعنوان یک اصل بدیهی در دنیا مطرح شدهاند. ایجاد سامانهها و شبکههای ارزیابی در ذات خود مشکلی ندارند، اما مهم این است که ما چگونه از آنها استفاده میکنیم. در جایی که یک عضو هیئت علمی و یا دانشجو تمام فعالیتهای خود را در راستای این اعداد قرار میدهد و توجهی به محتوا ندارد، باید احساس خطر کرد و این موضوعی است که باید در دانشگاه مورد نظارت و توجه قرار گیرد.
نیلی احمدآبادی اظهار با اشاره به اینکه ما نمیتوانیم خود را از ردهبندیهای جهانی دور نگه داریم، افزود: نباید سیاستهای ما در جهت افزایش آن باشد. فرض باید بر این قرار گیرد که تمام این شاخصها برای بهبود و ارتقا کیفیت است. دانشگاه تهران در بسیاری از ردهبندیهای جهانی جزء دانشگاههای اول و یا دوم کشور قرار دارد و اما تفکر من بر است که این ردهبندیها با توانمندیهای دانشگاه فاصله زیادی دارند.
وی در پاسخ به اینکه چرا بهرغم توانمندیهای بسیاری که دانشگاه دارد، جلوه و اثر آن تجلی پیدا نمیکند و یا ضریب تأثیر دانشگاه تهران آنگونه که هست در جامعه نشان داده نمیشود، خاطر نشان کرد: برای پاسخ به این سوالات باید سرمایه، منابع، آییننامه، دستورالعملها و شیوهها را مرور کنیم. همچنین اشکالات موجود و مواردی که هم جهت نیستند را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم یکپارچگی در همه فعالیتها بهوجود آوریم.
وی بینالمللی سازی را بهعنوان یک هدف مهم در دانشگاهها توصیف کرد و گفت: در حال حاضر دانشگاه بهعنوان یک نهاد بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و دانشگاهها توانستهاند در این راستا حوزه و شیوههای مختلف فعالیتهای خود را گسترش دهند.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه ما در بسیاری از حوزههای دانشگاهی در دنیا بهروز هستیم، شیوههای آموزشی را قدیمی توصیف کرد و گفت: شیوههای آموزشی ما همچنان قدیمی است و این به ساختار دانشگاه باز میگردد.
نیلی احمدآبادی عنوان کرد: گروههای دانشکدهها پایههای اصلی اداره دانشگاه هستند و نباید با ساختار محدود و بسته عمل کنند. موضوع نوآوری در برنامهها و محتوای آموزشی در دستور کار دانشگاه قرار دارد و اگر در این حوزه، نوآوریها را گسترش ندهیم، نمیتوانیم به جایگاه واقعی دست یابیم.
وی افزود: تصمیم دانشگاه تهران در قدم اول برگزاری دورههای کهاد بود که سعی بر این است تا این دورهها در برنامههای آموزش قرار گیرد تا هر دانشجویی آزادی این را داشته باشد که بتواند بخشی از دروس اختیاری را از هر واحدی از دانشگاه که درخواست دارد اخذ کند. این شیوه تفکر دانشجو را گستردهتر از رشته خود خواهد کرد و در کارآفرینی و کار گروهی نیز موثر است.
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