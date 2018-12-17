به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سمیعی در نشست خبری عصر دوشنبه اعضای شورای شهر شاهرود با خبرنگاران به میزبانی صحن علنی شورا، ضمن بیان اینکه روزانه ۱۰۰ تن زباله در شهر تولید می‌شود، تأکید کرد: یکی از برنامه‌های ۱۴گانه شورای شهر پنجم، مدیریت پسماند زباله و استفاده از طلای کثیف است که در بسیاری شهرها یک مزیت محسوب می‌شوند.

وی افزود: طرح مدیریت پسماند در دستور کار شورای شهر قرار دارد اما لازمه اجرای این طرح همراهی مردم است لذا ما معتقد هستیم که می‌توان از طلای کثیف موجود در شهر به‌خوبی بهره برد.

افزایش ۸.۵میلیارد تومانی درآمدها

رئیس شورای شهر شاهرود در ادامه به اعتماد مردمی نسبت به مجموعه مدیریت شهری و شهرداری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه درآمدهای شهرداری درزمینهٔ عوارض طی پنج‌ماهه اول سال‌جاری، ۸.۵میلیارد تومان افزایش‌یافته که این نشان از اعتماد مردم به مدیران شهری و نمود بارز اقداماتی است که در شهر سطح انجام‌شده است.

سمیعی بابیان اینکه درآمدهای شهرداری در پنج‌ماهه نخست سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که این میزان در پنج‌ماهه نخست سال جاری به ۳۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است، بیان کرد: این امر نشان می‌دهد که هر میزان برای مردم اقدامات زیباسازی بصری، زیرساختی، تنظیف شهری، المان‌ها و مواردی ازاین‌دست صورت بگیرد به همان نسبت هم مردم درزمینهٔ عوارض مشارکت می‌کنند.

وی بابیان اینکه این درآمد مدیریت شهری در سال جاری علی‌رغم وضعیت نابسامان اقتصادی و همچنین کاهش سه‌چهارمی ساخت‌وساز در سطح شهر شاهرود رخ‌داده است، ابراز کرد: میانگین درآمد ماهانه شهرداری از عوارض در سال گذشته چهار میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان بوده که در سال جاری به شش میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است.

اشتغال ۱۴۵ نفری در شهرداری شاهرود

رئیس شورای شهر شاهرود در ادامه به ایجاد اشتغال در مجموعه شهرداری و مدیریت شهری نیز اشاره کرد و گفت: درزمینهٔ برون‌سپاری اقدامات خدمات شهری ۷۰ نیروی جدید جذب‌شده که این امر در کنار ۷۵ نیروی جذب‌شده پس از انعقاد قرارداد فضای سبز با شرکت‌های خصوصی، میزان اشتغال صورت گرفته در شهرداری شاهرود را به ۱۴۵ نفر افزایش می‌دهد که در تاریخ شهرداری شاهرود بی‌سابقه است.

سمیعی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه شهری نیز، تأکید کرد: در یک سال اخیر شاهد اجرای پروژه بهسازی و المان‌سازی میدان جمهوری در عرض ۳۰ روز، میدان قیام در عرض ۶۰ روز و ایجاد سه میدان جدید شامل فدک، لاله و خبرنگار بودیم که توانسته تا حد زیادی رضایت مردم را جلب کند، همچنین در این مدت ۲۰ نقطه شهر شامل طرح اصلاح هندسی و دوربرگردان شدند که خوشبختانه توانسته تأثیر خوبی را بر ترافیک شهری نیز بگذارد.

وی افزود: اجرای ۳۰ هزار متر جدول‌گذاری جدید، یک‌هزار پایه روشنایی، خروج ۵۰۰ سرویس نخاله از سطح شهر، ۱۰ هزار مترمربع پازل سنگ‌فرش، هفت آب‌نما، نصب وسایل بازی در ۱۰ بوستان بااعتبار دو میلیارد تومان و نصب ۴۰۰ عدد سطل زباله و نیمکت در سطح شهر در زمره اقدامات زیباسازی منظر شهری بوده است.

تبیین ۱۴ سیاست محوری

رئیس شورای شهر شاهرود بابیان اینکه این شورا ۱۴ سیاست و هدف‌گذاری عمده را برای ادامه مسیر حرکت خود در طول مدت باقی‌مانده از خدمت شورای پنجم دارد، گفت: یکی از این اهداف تبدیل شاهرود از معبر گردشگری به مقصد است که معتقدیم می‌بایست از ظرفیت عبور سالانه ۲۰ میلیون زائر رضوی در این شهر به‌خوبی بهره برد که در این راستا طرح اجرای پیاده‌روسازی در خیابان مزار و بسیاری معابر شهری در دست اجرا است که می‌تواند جاذبه خوبی برای شهر باشد.

سمیعی برندسازی و تعیین نماد برای شاهرود را از دیگر سیاست‌های شورا در راستای معرفی ظرفیت‌های این شهر دانست و توضیح داد: رفع مشکل ترافیک به‌خصوص در هسته شهر یکی از اقداماتی است که از طریق اجرای کنترل هوشمند ترافیک در دستور کار مدیریت شهری شاهرود قرار دارد.

وی افزود: شورای شهر همچنین به دنبال مدیریت پسماند، کسب درآمد پایدار و جذب سرمایه‌گذار برای شکل‌گیری کارهای بنیادین، ساماندهی کارگران فصلی که در میدان جمهوری، میدان حسینی و سرچشمه رهاشده‌اند، حرکت به سمت شهر انسان‌محور، چشم‌اندازهای فرهنگی و اجتماعی، تعیین تکلیف اراضی رهاشده در سطح شهر برای ایجاد اشتغال و زیباسازی بصری شهری، تعیین سیاست‌های و تدوین سیاست‌های عمرانی است.