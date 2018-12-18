به گزارش خبرنگار مهر، وحید خشتان مهاجم تیم فوتبال استقلال خوزستان تا چند ماه پیش یک فوتبالیست کاملا گمنام بود و لیگ دسته دوم، بالاترین سطحی بود که وی در فوتبال بازی کرده بود.

این بازیکن در ابتدای فصل توسط داریوش یزدی سرمربی سابق استقلال خوزستان جذب این تیم شد و به خصوص در هفته‌های ابتدایی لیگ عملکردی خوب داشت. وی در نیم فصل نخست در تیم قعرنشین استقلال خوزستان ۵ گل زده که این می تواند یک آمار قابل قبول برای وی باشد.

این مهاجم برای نیم فصل دوم قصد جدایی از استقلال خوزستان را دارد و پیشنهاداتی هم در همین راستا دریافت داشته است. تیم فوتبال پرسپولیس هم نسبت به جذب این بازیکن بی تمایل نیست و نیم نگاهی به سرخ پوش کردن این مهاجم ۲۶ ساله در نیم فصل دوم دارد.

از آنجایی که خشتان تحت قرارداد استقلال خوزستان است، تنها در صورتی جدایی وی از این باشگاه عملی می شود که باشگاه نیز در این خصوص رضایت داشته باشد و نسبت به جابجایی این بازیکن با باشگاه مقصد همکاری نماید.