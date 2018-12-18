انتشار فراخوان «امضای کری را شما بکشید!»

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه گرامیداشت سومین سالروز انتشار تیتر «امضای کری تضمین است» فراخوانی برای کشیدن «امضای کری» منتشر کرد.

در این فراخوان ضمن قید «به نظر شما امضای کری چه شکلیه که تضمینه؟!» از آحاد ملت خواسته شده با پاسخ دادن به این پرسش، تصویر امضا را با هشتگ «#امضای_کری_تضمین_است» در صفحات مجازی به اشتراک گذاشته و با اضافه کردن شناسه @rahrahtanz در این فراخوان شرکت کنند.

از صاحب امضای برتر، در مراسم گرامیداشت سومین سالروز «امضای کری تضمین است» که دوم دی ماه برگزار می‌­شود، با اهدای «کمپوت گلابی» و یک جایزه نفیس تقدیر به عمل خواهد آمد.

دبیرخانه گرامیداشت «امضای کری تضمین است»، از چند روز قبل، به منظور یادآوری تیتر روزنامه شرق تشکیل شده است و فراخوان‌های بعدی آن نیز بزودی اعلام می‌شوند. علاقمندان اطلاع از دیگر برنامه‌های این دبیرخانه می‌توانند به سایت rahrahtanz.ir و کانال طنزیم به نشانی @tanzym_ir در همه پیام‌رسان‌ها مراجعه کنند.