  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

انتشار فراخوان «امضای کری را شما بکشید!»

انتشار فراخوان «امضای کری را شما بکشید!»

فراخوان کشیدن «امضای کری» توسط دبیرخانه گرامیداشت سومین سالروز انتشار تیتر «امضای کری تضمین است» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه گرامیداشت سومین سالروز انتشار تیتر «امضای کری تضمین است» فراخوانی برای کشیدن «امضای کری» منتشر کرد.

در این فراخوان ضمن قید «به نظر شما امضای کری چه شکلیه که تضمینه؟!» از آحاد ملت خواسته شده با پاسخ دادن به این پرسش، تصویر امضا را با هشتگ «#امضای_کری_تضمین_است» در صفحات مجازی به اشتراک گذاشته و با اضافه کردن شناسه @rahrahtanz در این فراخوان شرکت کنند.

از صاحب امضای برتر، در مراسم گرامیداشت سومین سالروز «امضای کری تضمین است» که دوم دی ماه برگزار می‌­شود، با اهدای «کمپوت گلابی» و یک جایزه نفیس تقدیر به عمل خواهد آمد.

دبیرخانه گرامیداشت «امضای کری تضمین است»، از چند روز قبل، به منظور یادآوری تیتر روزنامه شرق تشکیل شده است و فراخوان‌های بعدی آن نیز بزودی اعلام می‌شوند. علاقمندان اطلاع از دیگر برنامه‌های این دبیرخانه می‌توانند به سایت rahrahtanz.ir و کانال طنزیم به نشانی @tanzym_ir در همه پیام‌رسان‌ها مراجعه کنند.

کد مطلب 4488487
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه