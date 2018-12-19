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۲۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

حضور خبرنگاران روس در تور مطبوعاتی بلاروس

حضور خبرنگاران روس در تور مطبوعاتی بلاروس

حدود ۱۰۰ روزنامه نگار رسانه‌های منطقه‌ای و فدرال روسیه جهت شرکت در تور مطبوعاتی به بلاروس می‌آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورهای مطبوعاتی بلاروس برای نمایندگان رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات، آژانس‌های خبری و حتی وبلاگ نویسان روسیه، تبدیل به رویه معمول شده‌اند. خبرها و مطالب درباره زندگی بلاروس و همکاری های دولت‌های واحد (بلاروس و روسیه)  در رسانه‌های منطقه‌ای و فدرال روسیه حاصل چنین سفرهایی هستند.

در تاریخ ۱۴  دسامبر با مشارکت دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، کمیته دائمی دولت‌های واحد و مرکز ملی مطبوعات، تور مطبوعاتی دیگری با هدف تقویت فضای مطبوعاتی بلاروس و روسیه در ویتبسک آغاز شد. حدود ۱۰۰ روزنامه نگار از مسکو، سنت پترزبورگ، اسمالنسک، استان‌های همسایه بلاروس پسکوف، بریانسک و پریمورسکی به بلاروس آمدند.

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در بلاروس برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

کد مطلب 4489494

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