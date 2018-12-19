حضور خبرنگاران روس در تور مطبوعاتی بلاروس

به گزارش خبرنگار مهر، تورهای مطبوعاتی بلاروس برای نمایندگان رادیو و تلویزیون، روزنامهها و مجلات، آژانسهای خبری و حتی وبلاگ نویسان روسیه، تبدیل به رویه معمول شدهاند. خبرها و مطالب درباره زندگی بلاروس و همکاری های دولتهای واحد (بلاروس و روسیه) در رسانههای منطقهای و فدرال روسیه حاصل چنین سفرهایی هستند.
در تاریخ ۱۴ دسامبر با مشارکت دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، کمیته دائمی دولتهای واحد و مرکز ملی مطبوعات، تور مطبوعاتی دیگری با هدف تقویت فضای مطبوعاتی بلاروس و روسیه در ویتبسک آغاز شد. حدود ۱۰۰ روزنامه نگار از مسکو، سنت پترزبورگ، اسمالنسک، استانهای همسایه بلاروس پسکوف، بریانسک و پریمورسکی به بلاروس آمدند.
این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در بلاروس برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
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