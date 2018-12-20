به گزارش خبرگزاری مهر، پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی توییتری از اقدام ایران‌ستیزانه‌ای که آلبانی روز گذشته انجام داد، استقبال کرد.

وی مدعی شد ۲ دیپلمات ایرانی اخراج شده، طراح حملات تروریستی در آلبانی بوده‌اند!

این ادعا درحالی مطرح شد که آلبانی آشیانه گروهک تروریستی منافقین است که علیرغم ترور مردم بی‌دفاع ایران، از حمایت بی‌دریغ واشنگتن برخوردارند.

پمپئو در بخشی از پیام خود مدعی شد اروپا امسال ۳ طرح تروریستی ایران را خنثی کرده است. وی همچنین از کشورهای جهان خواست در راستای تغییر رفتار ایران، از رژیم تحریم‌ها حمایت کنند.

این درحالی است که همزمان با پمپئو، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در پیامی توییتری از اقدام ایران‌ستیزانه آلبانی حمایت کرد.

وی همچنین مدعی شد، یکی از این ۲ دیپلمات اخراجی، «غلامحسین محمدنیا» سفیر ایران در تیرانا است.

به گزارش مهر، آلبانی دیروز چهارشنبه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی با ادعای واهی خبر داد.

یک سخنگوی وزارت خارجه آلبانی با اعلام این مطلب مدعی شد دیپلمات های ایرانی فعالیت هایی کرده اند که امنیت این کشور را به خطر انداخته است.

به اذعان این سخنگو، دولت آلبانی این تصمیم را در هماهنگی با برخی کشورها و نیز رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است.

این در حالی است که این کشور کوچک در جنوب شرق اروپا که با انتقال اعضای گروهک منافقین به پایگاهی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، اقدام مذکور را در راستای امیال این گروهک تروریستی انجام می دهد.