اسکندر پاسالار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین برآورد جمعیتی استان که در پایان آذرماه امسال انجام شده است، جمعیت استان بوشهر یک میلیون و ۱۵۹ هزار نفر برآورد شده است.

وی با اشاره به ثبت ۱۵ هزار و ۱۸ مورد ولادت در استان طی ۹ ماهه نخست سال خاطرنشان کرد: در این مدت دو هزار و ۸۴۴ مورد وفات نیز ثبت شده است که دارای کاهش شش درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر اضافه کرد: ۴۰ درصدی افرادی که در استان بوشهر فوت کردند دارای سن ۷۰ تا ۷۵ سال بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیماری‌های قلبی و عروقی مهمترین عامل و مرگ و میر در استان بوشهر است و سهم ۴۴ درصدی دارد، افزود: سرطان و تومورها با ۹.۷ و حوادث غیرعمد با ۸.۸ بیشترین عامل فوت مردم در استان بوشهر بوده است.

هر ساعت یک ازدواج در استان

پاسالار بیان کرد: پنج هزار و ۵۱۲ مورد ازدواج در ۹ ماهه سال جاری ثبت شده است که ۴.۲ کاهش داشته‌ایم. در هر ساعت یک واقعه ازدواج و در هر ماه ۷۱۳ ازدواج ثبت شده است. ۸۴ درصد ازدواج‌ها در مناطق شهری بوده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین اختلاف سن بین زن و مردها در زمان ازدواج ۵.۶ سال بوده است، ادامه داد: هزار و ۴۲۷ طلاق در استان بوشهر ثبت شده است که در سال جاری شاهد کاهش ۱.۵ درصدی واقعه طلاق در استان بوشهر بوده‌ایم.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر تصریح کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۱۰ درصد طلاق‌ها مربوط به زوجینی است که مدت زندگی آنها کمتر از یک سال است.

درخواست ۷۲ درصد مردم برای کارت ملی

وی افزود: برای دریافت کارت هوشمند ملی در استان بوشهر ۸۵۸ هزار نفر واجد شرایط هستند که ۶۲۰ هزار نفر درخواست داده‌اند و ۲۳۸ هزار نفر هنوز درخواست نداده‌اند و ۷۲ درصد مردم درخواست داده‌اند.

پاسالار خاطرنشان کرد: آخرین مهلت استفاده از کارت‌های ملی قدیمی امسال است و در سال آینده ارزش و اعتباری نخواهد داشت. کسانی که تا این لحظه موفق به دریافت کارت‌های هوشمند خود نشده‌اند در اولین زمان نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.

وی گفت: طی سال جاری ۸۶۵ مورد تغییر نام در استان بوشهر انجام شد که بیشترین تعداد مربوط به دشتستان و بوشهر بود و همچنین هزار و ۳۵ مورد تغییر نام خانوادگی انجام شد که دشتستان بیشترین میزان را داشته‌است.

فراوانی نام‌ها

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به بیشترین فراوانی نام در ۱۰۰ سال اخیر در استان بوشهر، اظهار داشت: بیشترین نام‌ها فاطمه، محمد، علی، زهرا و حسین بوده است که نشان می‌دهد مردم اعتقاد عمیقی به نام ائمه دارند.

وی با بیان اینکه در ۱۰۰ سال اخیر بیشترین فراوانی نام خانوادگی حیدری، احمدی و محمدی بوده است، افزود: امسال بیشترین فراوانی نام در بین پسرها محمد، حسین، امیر، علی و امیرحسین بوده و برای دختران فاطمه، زهرا، زینب، رقیه و حلما بیشترین فراوانی را داشته‌اند.