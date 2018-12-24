فراخوان سومین جشنواره فجر هنرهای سنتی و صنایع دستی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بر اساس فراخوان اعلام شده، هنرمندان صنایع دستی تا ۲۵ دی ماه ۹۷ فرصت دارند، آثار خود را برای شرکت در این جشنواره ارسال کنند.

آثار ارسالی به این جشنواره باید مبتنی بر شیوه‌های تولید صنایع دستی خلق شده باشد و مهم‌ترین شاخص انتخاب آثار، وجوه متمایز صنایع‌دستی از لحاظ طراحی، کیفیت اجرا، اصالت برند و هویت و کاربرد خلاقانه است و هر هنرمند مجاز به ارسال ۵ اثر از جدیدترین محصولات هنری است.

آثار ارسالی نباید در جشنواره‌های پیشین به نمایش در آمده باشد. همچنین آثار ارسالی باید دارای شناسنامه (نام اثر، معرفی تکنیک، مواد مورد استفاده، نام سازنده اثر) باشند.

متقاضیان باید تصویر آثار خود را به همراه اطلاعات اثر شامل نام اثر، تکنیک، نام سازنده اثر، شهر و شماره تلفن ثابت و همراه، نشانی دقیق پستی را تا تاریخ ۲۵ دی ۹۷ به آدرس ichtotarvij@gamil.com ارسال کنند.

انتخاب آثار در دو مرحله صورت می پذیرد، در مرحله اول تصاویر توسط شورای هنری بررسی شده و در مرحله دوم اصل آثار به انتخاب داوران، به نمایشگاه راه خواهد یافت.

پذیرفته شدن آثار در مرحله اول به معنای راه یابی به نمایشگاه نبوده و آثار نهایی در مرحله دوم توسط هیئت داوران انتخاب خواهند شد.

آخرین مهلت ارسال آثار ۲۵ دی ۹۷ است و نتایح اولیه ۱ بهمن اعلام خواهد شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ضمن اعلام نتایج نهایی مراسم تقدیر از برگزیدگان نیز برگزار خواهد شد.

به ۶ هنرمند برگزیده نشان سرو زرین ویژه جشنواره فجر صنایع دستی به همراه جایزه غیر نقدی و به ۶ هنرمند دیگر دیپلم افتخار اعطا خواهد شد.

خانه هنرمندان به عنوان محل نمایش آثار برگزیده انتخاب شده است.

همچنین متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس تقاطع خیابان آزادی و بزرگراه یادگار امام، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت صنایع دستی، دفتر توسعه و ترویج مراجعه کنند و یا با شماره ۶۱۰۶۳۴۱۹ تماس بگیرند.

نمایش آخرین دستاوردهای صنایع دستی و هنرهای سنتی، آشنایی با هنرمندان جوان و کشف استعدادهای نو در عرصه صنایع دستی و ایجاد بستری برای مواجهه بی واسطه مخاطبان با آثار صنایع دستی و ارتباط با هنرمندان از مهمترین اهداف این جشنواره است.