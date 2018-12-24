۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

بازخوانی یک اتفاق؛

مجری رادیو چگونه ناگهان حذف شد/ مسئولان پاسخگو نیستند

هیچ یک از مدیران صداوسیما توضیحی درباره برکناری ناگهانی مجری «پیک بامدادی» رادیو ایران ارایه نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز دوم دی ماه اعلام شد سید حسین حسینی مجری برنامه رادیویی «پیک بامدادی» پس از ۱۰ سال اجرا در این برنامه، به دلیل کنایه به موضوع حضور بازنشستگان در مناصب دولتی برکنار شد!

سید حسین حسینی مجری برنامه «پیک بامدادی» که ۱۰ سال است این برنامه را زیر نظر معاونت سیاسی در رادیو ایران اجرا می کند و موضوعات اجتماعی و سیاسی کشور را به نقد می کشد در برنامه ای که ۱۱ آذر اجرا کرد پیامکی از یک جانباز را خواند و در پایان آن با کنایه به بحث حضور بازنشسته ها پرداخت.

کنایه او اما منجر به برکناری اش از اجرای این برنامه ۱۰ ساله شد و اکنون در بخشی دیگر از معاونت سیاسی به ساخت برنامه های تولیدی می پردازد. وی توسط مهدی شهاب تالی مدیر پخش اخبار رادیو کنار گذاشته شد اما این مدیر نیز حاضر به پاسخگویی درباره چرایی برکناری یکی از نیروهای سازمان به دلیل انتقاد و پرداختن به مطالبات رهبر انقلاب نیست. 

پیگیری های خبرنگار مهر از مسئولان مرتبط در اداره کل پخش اخبار رادیو که زیرمجموعه معاونت سیاسی سازمان صداوسیماست با سکوت آنها مواجه شده است.

عطیه موذن

    • مهدی IR ۱۷:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
      به نظر میرسه دولتیها پشت این قضیه هستند من اون برنامه رو شنیدم و دقیقاً یادمه که حسینی چی گفت! و به نظر من خیلی هم تند نگفت.

