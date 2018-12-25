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۴ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۴

کتاب «شمسیه لندنیه» معرفی و نقد می‌شود

کتاب «شمسیه لندنیه» معرفی و نقد می‌شود

کتاب «شمسیه لندنیه» نوشته سیدعلی میرفتاح روز پنجشنبه ۶ دی معرفی شده و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی و بررسی کتاب «شمسیه لندنیه» نوشته سیدعلی میرفتاح روز پنجشنبه ۶ دی در خانه کتاب پیدایش برگزار می‌شود.

این رمان که آبان‌ماه امسال توسط نشر پیدایش چاپ شد، پیش از انتشار در قالب یک پاورقی ممتد در هفته نامه «کرگدن» منتشر شده است.

داستان رمان «شمسیه لندنیه» روایتی طنز آلود از مواجه حاج سیاح محلاتی از سفرنامه‌نویسان به نام عصر قاجار با شرلوک هولمز کاراگاه انگلیسی است. متن این داستان با زبان فارسی دوران قاجاریه نوشته شده است.

نشست معرفی و نقد این کتاب، با حضور و سخنرانی فریدون مجلسی، اسدالله امرایی و سید عبدالجواد موسوی همراه خواهد بود.

این برنامه روز پنجشنبه ۶ دی از ساعت ۱۸ در خانه کتاب پیدایش واقع در خیابان پاسداران، خیابان فلاح زاده، شماره ۱۰۹، برگزار می‌شود.

کد مطلب 4494242

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