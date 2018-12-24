به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که بغداد هیچ‌گونه درخواستی از سوی مقامات آمریکایی برای استقرار نظامیان این کشور پس از خروج از سوریه دریافت نکرده است.

در بیانیه نخست وزیری عراق گزارش‌ها در خصوص استقرار نظامیان آمریکایی در پایگاهی در نزدیکی شهر اربیل در اقلیم کردستان تکذیب شده است.

نخست وزیر عراق در این بیانیه در عین حال گفته است هرگونه استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های مستقر در خاک عراق تنها با مجوز دولت مرکزی امکان پذیر خواهد بود.

عادل عبدالمهدی در بیانیه خود همچنین خبرها در مورد اعزام نظامیان عراقی به سوریه بنا به درخواست آمریکا را بطور کلی بی‌اساس و ساختگی عنوان و تاکید کرده است: فقط دولت عراق در مورد این مسائل مهم تصمیم‌گیری خواهد کرد و آمریکا نمی‌تواند چنین درخواستی از عراق داشته باشد.

نخست وزیر عراق همچنین با هشدار نسبت به خطر احیای دوباره داعش گفته است که بغداد روابط خود را با همه همسایگان در منطقه و همه طرف‌های مشروع در سوریه ادامه خواهد داد.