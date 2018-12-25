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۴ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۳

با صدور پیامی؛

سرلشکر باقری ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

سرلشکر باقری ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی ارتحال حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام تسلیتی صادر کرد.


متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 ارتحال جانگداز عالم ربانی، فقیه جلیل القدر حضرت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی (ره) رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و ریاست سابق قوه قضاییه موجب تاثر و تالم فراوان گردید.


 ایشان از جمله مفاخر حوزه های علمیه شیعه در ایران و عراق و در زمره عالمان وارسته، انقلابی و متعهد به شمار می‌رفت که نقش آفرینی های سترگ وی در یاری بخشی به امامین انقلاب اسلامی، پاسخگویی عالمانه و محققانه به مسائل نوپدید عصر حاضر و همت و تلاش های مثال زدنی در عرصه وحدت و انسجام ملی؛ میراث ارجمند و ممتازی را نزد علما، طلاب و مجاهدان نشر معارف نورانی اسلام ناب محمدی(ص) و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و دلسوزان نظام اسلامی و خدمت به مردم به ودیعت نهاده است.


 این ضایعه مولمه را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حوزه های مقدسه علمیه قم و نجف، بیت معظم ایشان و آحاد ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض می نمایم و از درگاه خدای کریم برای آن فقید سعید و فقیه ژرف اندیش، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز وی صبر و شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت می کنم.

 سرلشکر پاسدار محمد باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد مطلب 4494594

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