عروج حضرت عیسی(ع) به عرش اعلی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سمانه سادات فقیه سبزواری: اضطرابی عجیب درونش را فرا گرفته بود؛ اما گام‌هایش را محکم و استوار برمی‌داشت، کودکی را که در آغوش داشت به نزد قومش آورد؛ گفتند: «ای مریم، کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی! ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاره‌ای!» مریم که روزه سکوت داشت به کودکش اشاره کرد؛ یعنی از او بپرسید؛ گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟!

ناگهان کودک زبان به سخن گشود و گفت: «من بنده خدایم، او کتاب (آسمانی) به من عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هرجا که باشم موجودی پر برکت خواسته و تا زمانی که زنده‌ام، مرا به نماز و زکات امر فرموده است. سلام خدا بر من، در آن روز که متولد شدم و در آن روز که می‌میرم و آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد».

۲۵ دسامبر سالروز ولادت پربرکت حضرت عیسی(ع) و آغاز سال میلادی است، روزی که یکی از بزرگترین معجزات خداوند به بشریت نشان داده شد؛ در این راستا خبرنگار مهر با «شیخ علامه نجاح طائی» مفسر قرآن و نویسنده شیعی که آرامش وهابیت را برهم زده و کتابی نیز با عنوان (المسیح: اهل البیت لایتقدمهم احد) تألیف کرده است گفت‌وگویی انجام داده که بدین شرح است:

چرا حضرت عیسی(ع) لقب مسیح داده شده است؟

لفظ «مسیح» ضمن بشارتی که جبرئیل به مادرش داده بود آمده است و قرآن آن بشارت را چنین حکایت نموده: «إِنَّ اللهَ یُبَشِّرُک بِکلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ...» پس قبل از آنکه آن حضرت، نابینایی را بینا کند و یا بیماری را شفا دهد از سوی خداوند مسیح نامیده شده و اصولاً به حکم این آیه حضرت عیسی(ع) قبل از ولادت، مسیح نامیده شده بود.

آیا حضرت عیسی (ع) واقعاً به صلیب کشیده شده است؟ قرآن دراین راستا چه نظری دارد؟

قرآن کریم در آیه ۱۵۷ سوره نساء بر پندار قوم یهود و عقیده بعضی از فرق مسیحیت درباره مرگ حضرت عیسی(ع) خط بطلان می‌کشد. در این آیه آمده است که گفتند: ما مسیح، پیامبر خدا را کشتیم ولی آنها او را نکشتند و دار نزدند؛ بلکه امر بر آنها مشتبه شد. «آنان که درباره انتقال حضرت مسیح به عالم بالا اختلاف و گفت‌وگو می‌کنند در شک و تردید هستند و به یقین حضرت عیسی (ع) کشته نشده است؛ بلکه خداوند او را نزد خود برد که او قادر و داناست»

قرآن کریم به زنده بودن حضرت عیسی(ع) بشارت می‌دهد و می‌فرماید «نخواهد مرد تا همه اهل کتاب به او ایمان آورند»

همچنین خداوند در کتاب شریف قرآن می‌فرماید: «به یاد بیاور آن گاه را که خداوند فرمود: ای عیسی، من تو را به قرب خود بالا می‌برم و از معاشرت کافران پاک می‌گردانم»

این آیات شریفه، مؤید این هستند که حضرت عیسی(ع) کشته نشد، بلکه به آسمان عروج کرد و یهودیان مدعی قتل عیسی(ع) بودند و مسیحیان نیز گمان می‌کردند یهودیان، حضرت عیسی(ع) را به صلیب کشیده و به قتل رسانده‌اند و پس از قتل، خداوند او را از میان قبر به سوی آسمان برده است؛ اما قرآن کریم به زنده بودن حضرت عیسی(ع) بشارت می‌دهد و می‌فرماید «نخواهد مرد تا همه اهل کتاب به او ایمان آورند».

کتاب آسمانی انجیل چه زمانی به حضرت عیسی مسیح (ع) نازل شد؟

کتاب انجیل در همان ساعات اولیه ولادت حضرت عیسی(ع) به ایشان نازل شد و آن حضرت با انجیل برای همه مردم صحبت کرد و فرمود: «إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتَانِی الْکتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیا» منم بنده خدا به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.

آیا سندی تاریخی مبنی بر اینکه کودکان به درجه نبوت و امامت رسیده‌اند وجود دارد؟

به استناد قرآن، حضرت عیسی(ع) در گهواره سخن گفت و فرمود: «من بنده خدایم، خداوند به من کتاب آسمانی داد و مرا پیامبر نمود» که این خود دلیل موثقی است برای اینکه ایشان در سنین کودکی به درجه نبوت رسیده‌اند. همچنین در روایات تاریخی شیعی آمده، زمانی که نبی مکرم اسلام در غار حرا به درجه نبوت رسید ۴۰ سال از عمرشریفشان می‌گذشت و حضرت علی(ع) نیز که آن زمان نوجوانی ۱۰ ساله بودند به حضرت محمد(ص) ایمان آوردند و از سوی خداوند به عنوان جانشین پیامبر اسلام(ص) برگزیده شدند.

همچنین حضرت جواد الائمه(ع) در زمانی که هشت سال داشتند به درجه امامت نائل شدند و امام زمان(عج) نیز در سنین خردسالی به ولایت رسیدند که در این راستا روایتی از امام رضا(ع) وجود دارد که ایشان به صورت کامل به این سؤال پاسخ گفتند. «انا اهل بیت یتوارث اصاغرنا عن اکابرنا القذة بالقذة» ما خاندانی هستیم که خردسالانمان مو به مو از بزرگسالانمان ارث می‌برند.» این روایت بیانگر این حقیقت است که مقام امامت ربطی به کمی و زیادی سن ندارد.

چرا و چگونه انجیل مورد تحریف قرار گرفت؟

احبار یهود به دروغ خود را مسیحی معرفی و انجیل را تحریف و تزویر کردند که هدف نهایی آنها از بین بردن دین خدا بود و برای رسیدن به این هدف دست به چنین اقداماتی زدند و اعلام کردند که انجیل به همین صورت است و نسبت به تألیف یک انجیل دروغین اقدام کردند.

آیا مصداق چنین مسئله‌ای در اسلام هم وجود دارد؟

کعب الاحبار نیز در زمان عمربن خطاب خود را مرجع مسلمانان معرفی کرد و سه بار در مسجد نبوی موعظه داشت، یکی از روزهایی که به صورت خاص مردم را موعظه می‌کرد روز جمعه بود و احادیث دروغ به مردم می‌گفت و در تلاش بود اسلام را تحریف کند ولی اسلام با تدبییر نبی مکرم اسلام از شرتحریف کنندگان محفوظ ماند.

چه شاخصه‌ای وجود دارد که انجیل تحریف شده است؟

کتاب انجیل که در حال حاضر نزد مسیحیان معروف است و مورد استفاده قرار می‌گیرد بیانات ضد خدا، ضد حضرت عیسی(ع) و مردم صالح و مومنان مسیحی وجود دارد، اهداف شیطانی را دنبال می‌کند که این نشان می‌دهد آنچه در حال حاضر به عنوان انجیل دست مسیحیان است تحریف شده و این متونی نیست که خداوند وحی کرده باشد و چه بسا که این متون به دست شیاطین نوشته شده است.

در قرآن کریم به صورت مکرر از حضرت عیسی (ع) یاد شده، آیا در انجیل نیز بشارت نبوت حضرت محمد (ص) داده شده است؟

نام حضرت عیسی(ع) ۲۵ بار و لقب ایشان ۱۳ بار در قرآن آمده است. همچمنین در انجیل هم از حضرت محمد(ص) و هم از حضرت علی(ع) یاد شده و دشمنان تلاش کردند که اذکار علی و محمد را در این کتاب آسمانی حذف کنند ولی در انجیل واقعی از حضرت علی(ع) به عنوان ایلیا یاد شده است.

چرا مسیحیان چند فرقه شده‌اند و انجیل در چهار نسخه مختلف وجود دارد؟

تزویر و تحریف انجیل روی مسیحی‌ها هم تأثیر گذاشته و آنها را به چند قسمت کرده و این اقدام توسط قصیص‌های بی دین مسیحی و احبار یهودیانی صورت گرفت که به دروغ خودشان را متدین و مسیحی معرفی کردند.

مهم‌ترین نتیجه سیاسی ظهور حضرت عیسی(ع) چیست؟

حضرت عیسی (ع) زمانی که حضرت مهدی (عج) ظهور می‌کنند، همراه ایشان ظهور کرده و در این هنگام نماز جماعتی در سرزمین قدس به امامت حضرت مهدی(عج) برپا می‌شود و در نتیجه در کل دنیا یک نظریه اطاعت از فرمانده کل قوا که همان حضرت مهدی(عج) است مطرح می‌شود.

آنچه مهم است، خداوند دنیا را بدون ولی نمی‌گذارد و پس از اینکه زمین را خلق کرد حضرت آدم را به عنوان نبی به زمین فرستاد که جهل و تاریکی را به ساکنین زمین نشان دهد و آنان را به سمت روشنایی هدایت کند به همین دلیل حضرت مهدی(عج) به عنوان ولی و رهبر دنیا همچنان در قید حیات است و اگر اهل بیت(ع) از بین بروند دنیا نیز از بین می‌رود و این اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه حکومت جهانی اسلامی تأسیس شود و این حکومت، عدالت را در دنیا برقرار و ظلم وجور را از بین می‌برد و حکومت‌های استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی را نابود می‌کند.