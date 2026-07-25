به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در آیین افتتاحیه هفته ملی مهارت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، حفظ معیشت مردم و صیانت از سرمایه اجتماعی را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان دانست و اظهار کرد: کارآفرینان و تولیدکنندگان در خط مقدم جهاد اقتصادی قرار دارند و حمایت از آنان، حمایت از معیشت مردم است.

وی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را حلقه اتصال آموزش، اشتغال و تولید عنوان کرد و افزود: توسعه مهارت، تقویت ارتباط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با بخش خصوصی و توانمندسازی نیروی انسانی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و تحقق شعار سال خواهد بود.

فرماندار مرکز لرستان همچنین بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌محور و مهارت‌آفرینی تأکید کرد و از مربیان، اساتید، کارآفرینان و فعالان حوزه مهارت به دلیل نقش‌آفرینی در مسیر توسعه استان قدردانی کرد.

