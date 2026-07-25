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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

صادرات ۳۸۹ هزار تن کالا با ۷۳ درصد افزایش از خراسان جنوبی

صادرات ۳۸۹ هزار تن کالا با ۷۳ درصد افزایش از خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری، ۳۸۹ هزار تن کالا از استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیران شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه هیچ مشکلی در زمینه حمل کالاهای اساسی با همکاری بخش خصوصی در استان وجود نداشت، اظهار کرد: در قالب حمل‌ونقل عمومی، ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد منتقل شدند.

وی با اشاره به پیش‌فروش روزانه بلیت سفرهای اربعین با نرخ مصوب، تصریح کرد: اقلام و کالاهای مورد نیاز موکب‌های خراسان جنوبی با ۱۵۰ دستگاه کامیون به عتبات منتقل شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در ادامه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری، ۳۸ کیلومتر راه روستایی احداث و حدود ۲۰۰ کیلومتر راه نیز آسفالت شده است.

جلال‌زاده با بیان اینکه از ابتدای سال جاری، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا در استان جابه‌جا شده است، افزود: همچنین ۳۸۹ هزار تن کالا از استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6898756

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