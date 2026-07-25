صادرات ۳۸۹ هزار تن کالا با ۷۳ درصد افزایش از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده عصر شنبه در جلسه هماهنگی مدیران شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه هیچ مشکلی در زمینه حمل کالاهای اساسی با همکاری بخش خصوصی در استان وجود نداشت، اظهار کرد: در قالب حمل‌ونقل عمومی، ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد منتقل شدند.

وی با اشاره به پیش‌فروش روزانه بلیت سفرهای اربعین با نرخ مصوب، تصریح کرد: اقلام و کالاهای مورد نیاز موکب‌های خراسان جنوبی با ۱۵۰ دستگاه کامیون به عتبات منتقل شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در ادامه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری، ۳۸ کیلومتر راه روستایی احداث و حدود ۲۰۰ کیلومتر راه نیز آسفالت شده است.

جلال‌زاده با بیان اینکه از ابتدای سال جاری، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا در استان جابه‌جا شده است، افزود: همچنین ۳۸۹ هزار تن کالا از استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد افزایش داشته است.