پیشگیری ۶۷۰هکتاری از زمین خواری و تصرف اراضی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، امید ذاکری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: با ساماندهی و هدفمند سازی عملیات گشت و مراقب از اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور به موقع نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی هرمزگان با رویکرد پیشگیرانه و با حمایت دستگاه های نظارتی و قضای استان در ۹ ماهه اول سال جاری طی ۱۵۸ فقره عملیات میدانی در قالب تبصره ذیل ۵۵ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور و با همکاری دادستانی های شهرستان های تابعه استان از زمین خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به میزان ۶۶۷ هکتار در همان مراحل اولیه ممانعت و جلوگیری به عمل آمد.

وی عنوان کرد: طی همین مدت نیز طی ۳۲ عملیات از ۶۸۱ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی سنوات گذشته نیز با اجرای احکام قضایی و با همکاری نیروی محترم انتظامی و دریابانی استان رفع تصرف شد.

ذاکری ضمن تشکر از مردم فهیم استان هرمزگان که حساسیت زیادی به حفاظت از طبیعت استان دارند، خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۱۵۰۴ یگان حفاظت از منابع طبیعی استان آماده دریافت گزارش های مردمی درخصوص هرگونه تخریب و تصرف و یا آتش سوزی در اراضی ملی و منابع طبیعی و جنگلها و مراتع می باشد و در کمترین زمان ممکن در محل برای رسیدگی به موضوع های گزارش حضور خواهند داشت.

وی گفت: با توجه به روش های قانونی سهل و سریع درخصوص واگذاری اراضی برای کلیه فعالیت های اقتصادی کشاورزی و غیرکشاورزی،علاقه مندان و متقاضیان می توانند با مراجعه به مدیریت های جهادکشاورزی شهرستانها، مدیریت اموراراضی استان و یا مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نسبت به پیگیری و اجرایی نمودن طرح های تولیدی خود اقدام کنند.

به گفته ذاکری، استان هرمزگان دارای بیش از یک میلیون هکتار جنگل طبیعی و بیش از ۴ میلیون هکتار مرتع می باشد که ضمن بهبود فضای زیستی و کاهش بروز سیلابها و تندبادهای مخرب با توجه به بیش از دو دهه خشکسالی استان حفاظت از آنها میتواند در کنترل کانونهای تولید گرد و غبار استان نقش به سزایی داشته باشد.