تاریخ برگزاری جشن صدسالگی «هنرستان موسیقی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن صدسالگی «هنرستان موسیقی» از روز شنبه ۲۲ دی ماه با اجرای فارغ‌التحصیلان دوره‌های مختلف این مجموعه آموزشی طی چهار شب در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود. این در حالی است که روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ دی‌ماه به اجراهای فارغ‌التحصیلان ادوار هنرستان موسیقی تهران اختصاص دارد.

مراسم پاسداشت صدسالگی هنرستان نیز روز پنجشنبه ۲۷ دی ماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

در توضیح برگزاری جشن صد سالگی هنرستان موسیقی آمده است: هنرستان موسیقی تهران که بسیاری از بزرگان حوزه موسیقی در کشور از فارغ التحصیلان آن هستند، با پشت سرگذاشتن دوره های مختلف و مسیری پرفراز و نشیب وارد صدمین سال تاسیس خود شده است و همین موضوع به برگزاری جلساتی با عنوان جلسات هم‌اندیشی صد سالگی هنرستان موسیقی تهران ختم شد و جزئیات برگزاری این برنامه از دل این جلسات هم اندیشی تصویب و وارد مراحل اجرایی شد.

سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد نیز پیش‌تر درباره اهمیت برگزاری این پاسداشت گفته بود: قدر آموزش و آموزش هنر را چنانکه شایسته است، نشناختیم. تکریم هنرستان یادآور یک تاریخ باشکوه است و گذشته را چراغ راه آینده کردن تنها مسیر با عزتی است که می توان برای رسیدن به آینده ای روشن، پیش گرفت. هنر معلمان هنرستان‌ها بسیار اهمیت دارد و سعی می شود حق و حقوق معلمان افزایش یابد.

جشن صدسالگی «هنرستان موسیقی تهران» به همت تعدادی از فارغ التحصیلان دوره‌های مختلف هنرستان موسیقی تهران، با همکاری و همیاری معاونت هنری وزارت ارشاد، موسسه توسعه هنرهای معاصر، دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری و بنیاد رودکی برگزار می‌شود.