به گزارش خبرگزاری مهر، قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: پیکر ۹ نفر ازجانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد در حال بررسی های تخصصی در پزشکی قانونی است. پس از اتمام کارشناسی تخصصی و احراز هویت، در اسرع وقت اجساد با دستور مقام قضایی تحویل بستگان درجه اول خواهد شد.

وی ادامه داد: تمام ۹ نفر از جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات به مر کز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران واقع در کهریزک منتقل شده است وتیم های کارشناسی تخصصی پزشکی قانونی در حال بررسی های تخصصی برای تعیین علت فوت و احراز هویت هستند.

وی در ادامه بیان کرد: بستگان درجه اول با در دست داشتن مدارک شناسایی جهت تحویل اجساد به مرکز تشحیصی و آزمایشگاهی استان تهران واقع در کهریزک مقابل مخابرات و مترو کهریزک مراجعه کنند.