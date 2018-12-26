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۵ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۵

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران:

پیکر جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس پس از احرازهویت تحویل می‌شود

پیکر جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس پس از احرازهویت تحویل می‌شود

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: پیکر ۹ نفر ازجانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد در حال بررسی‌های تخصصی در پزشکی قانونی است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: پیکر ۹ نفر ازجانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد در حال بررسی های تخصصی در پزشکی قانونی است. پس از اتمام کارشناسی تخصصی و احراز هویت، در اسرع وقت اجساد با دستور مقام قضایی تحویل بستگان درجه اول خواهد شد.

وی ادامه داد: تمام ۹ نفر از جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات به مر کز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران واقع در کهریزک منتقل شده است وتیم های کارشناسی تخصصی پزشکی قانونی در حال بررسی های تخصصی برای تعیین علت فوت و احراز هویت هستند.

وی در ادامه بیان کرد: بستگان درجه اول با در دست داشتن مدارک شناسایی جهت تحویل اجساد به مرکز تشحیصی و آزمایشگاهی استان تهران واقع در کهریزک مقابل مخابرات و مترو کهریزک مراجعه کنند.

کد مطلب 4495718

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