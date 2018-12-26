هدفگذاری گازرسانی به ۴۵۰ روستای استان/گازرسانی به۳۵۲روستا ازسال۹۲

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان خادم صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: در حال حاضر گازرسانی به ۱۸۰ روستای استان در حال انجام است.

خادم خاطرنشان کرد: از مجموع روستاهای در دست گازرسانی، گازرسانی به ۴۰ روستا تا پایان دهه فجر سال جاری محقق خواهد شد.

خادم با اشاره به توسعه گازرسانی پس از انقلاب، تصریح کرد: در قبل از انقلاب هیچکدام از شهرها و روستاهای ما گازرسانی نشده بوده و پس از انقلاب و حضور دولت های مختلف، تحقق گازرسانی به نقاط استان مختلف را داشته ایم.

وی ابراز داشت: در همین راستا با هدف تحقق عدالت توزیعی، خدمات رسانی به مناطق مختلف آغاز شد.

خادم توپوگرافی کوهستانی منطقه، پوشش جنگلی و ظرفیت های محیط زیستی را از جمله موارد قابل بررسی و توجه در خدمات رسانی به ویژه در بخش گاز دانست.

وی ابراز داشت: در حال حاضر ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق شهری استان ۱۰۰ درصد و در مناطق روستایی ۷۵ درصد است.

خادم با اشاره به پوشش گازرسانی در استان، ابراز داشت: از مجموع ۱۸۰۰ روستای استان، ۱۰۷۷ روستا قابلیت گازرسانی را دارد که ۸۵۲ روستای ما بالای ۲۰ خانوار است.

خادم از پوشش گازرسانی ۶۷۷ روستا و گازرسانی ۱۰۰ درصدی شهرهای استان خبر داد و گفت: از سال ۹۲ تاکنون، ۳۵۲ روستای استان گازرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی، جلوگیری از حاشیه نشینی و کاهش مهاجرت از روستاها به دلیل عدم خدمات رسانی متوازن، ابراز داشت: هدفگذاری های خدمات رسانی حوزه گاز در مناطق مختلف استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در منطقه قلعه رئیسی و دیشموک هدفگذاری پوشش گازرسانی انجام شده است، اظهار کرد: پروژه با تمام سختی ها و توپوگرافی منطقه عملیاتی و در قالب یک پکیج اجرایی شده است.

خادم با اشاره به جزئیات پروژه، اظهار کرد: این پروژه در سه فاز و در قالب یک پکیج طراحی و عملیاتی شده و اجرای ۵۸ کیلومتر لوله گذاری فلزی و ۳۰۰ کیلومتر پوشش پلی اتیلن را خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان از اجرای ۱۰۰ درصدی لوله گذاری فلزی و ۱۵۰ کیلومتری پلی اتیلن خبر داد و گفت: پیشرفت این پروژه به ۷۰ درصد رسیده است.

خادم با بیان اینکه علمک گذاری در مسیرهای قلعه رئیسی، دیشموک و ۸۰ روستای اطراف آغاز شده است، اظهار کرد: تا یک ماه آینده پوشش ۲۰۰۰ علمک گذاری انجام می شود.

خادم با اشاره به حجم پروژه و تعداد روستاهای زیر پوشش، ابراز داشت: ۱۸۰ روستا در مسیر اجرای پروژه وجود دارد که طراحی جدید برای برخی مناطق انجام خواهد شد.

وی افزود: تاکنون ۱.۵ ‌میلیارد متر مکعب خاک برداری در راستای اجرای پروژه انجام شده و توجه به مسائل زیست محیطی به عنوان پیوستی مهم نیز در نظر گرفته شده است.