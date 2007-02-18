مغز انسان قادر به تولید سلول های جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان قبلا ثابت کرده بودند که مغز حیواناتی چون موش ها در طول زندگی سلول های جدیدی می سازند که این امر خود مدرکی غیر مستقیم در برخورداری مغز انسان از این توانایی است.

محققان نیوزیلندی با مشارکت همکاران سوئدی خود بافت های مغزی افراد فوت شده را با استفاده از ام آر آی، اسکن و تصاویر میکروسکوپی الکترونی مورد آزمایش قرار دادند.

دانشمندان دریافتند: این سلول ها نیز همچون سلول های مغزی موش ها در بخشی از مغز شکل می گیرند و سپس به بخش وابسته به بویایی که مسئول پردازش این حس است، منتقل می شوند. این سلول ها در مسیر انتقال خود به اعصاب، بالغ می شوند.

به گفته محققان، ضایعات مغزی در حیوانات زایش سلول های جدید را در بردارد. اما از آنجا که مغز انسان بسیار پیشرفته تر از مغز حیوانات است، آزمایش روی این سلول ها دشوارتر به نظر می رسد.

این سلول ها در موش ها پس از شکل گیری در بخش قدامی مغز به مرکز بویایی منتقل می شود. در آنجا است که حیوانات یاد می گیرند که بوهای جدید را تشخیص دهند.

حس بویایی برای انسان ها از اهمیت کمتری برخوردار است اما نقص آن ممکن است نشانه اولیه ای در بروز بیماری های تخریب کننده مغزی چون پارکینسون باشد.

یافته های این تحقیق در نشریه "ساینس" منتشر شده است.