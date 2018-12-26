برپایی نمایشگاه «نوستالژی درختان مه گرفته»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار نقاشی دلارام قائمی روز جمعه ۷ دی در نگارخانه بهنام دهشپور آغاز به کار می کند. «نوستالژی درختان مه گرفته» نام مجموعه آثار دلارام قائمی شامل ۲۹ اثر با سبک های رئال، فتوکلاژ و آبستره است که در این نمایشگاه ارایه می شود.
آثار نقاشی، کلاژ و کارهای دست ساز دلارام قائمی شامل ۲ دسته است؛ دسته اول ترکیبی از کلاژ، نقاشی و کار دست است که نشانگر آمیزه ای از دیروز تا امروز است. در این فضا ترکیبی از نقاشی ایرانی و سنتی ولی با رویکردی مدرن به وجود آمده اند. آثار دیگر شامل نقاشی رنگ روغن و اکریلیک و ترکیب مواد که الهام گرفته از طبیعت است و محوریت اصلی آن درخت است که نشانه زندگی است.
دلارام قائمی متولد شهر تهران، فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و مدرس نقاشی و پرورش خلاقیت کودکان است. وی تاکنون در نمایشگاه های متعدد انفرادی و چندین نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از ایران شرکت کرده است.
بخشی از عواید حاصل از این نمایشگاه صرف تأمین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان خواهد شد.
افتتاحیه این نمایشگاه جمعه ۷ دی ساعت ۱۶ تا ۲۰ خواهد بود و بازدید از آن ۸ الی ۱۲ دی ساعت ۱۱ تا ۱۹ است.
نگارخانه بهنام دهشپور در خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی)، خیابان شهید جباریان (فروردین سابق)، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پلاک ۱۳ واقع است.
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