دستگیری شکارچیان غیرمجاز در توران شاهرود؛ لاشه گوسفند وحشی ماده کشف شد

مسعود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری متخلفان شکار غیرمجاز در پارک ملی توران با اقدام محیط بان های پاسگاه محیط بانی زمان‌آباد، خبر داد و افزود: لاشه یک رأس گوسفند وحشی ماده به همراه ادوات شکار از آنان کشف و ضبط شد.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: محیطبانان در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو، ۱۹ تیر فشنگ، دو دستگاه دوربین، سه قبضه کارد و چاقو و دو عدد کوله‌پشتی را از متخلفان کشف کردند.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود توضیح داد: پس از دستگیری متهمان و تشکیل پرونده، آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

ترابی با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، اضافه کرد: تداوم گشت‌زنی و کنترل مناطق تحت مدیریت محیط زیست و برخورد قانونی با متخلفان شکار غیرمجاز مورد تأکید است.

وی خاطر نشان کرد،: پارک ملی توران در شهرستان شاهرود از زیستگاه های مهم حیات‌وحش استان سمنان به شمار می رود و حفاظت از گونه‌های جانوری این منطقه، نیازمند تداوم نظارت و مقابله با شکار غیرمجاز است.