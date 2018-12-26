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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

به نمایندگی از رئیس‌جمهور؛

علوی و شهیدی در مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی شاهرودی حضور می‌یابند

علوی و شهیدی در مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی شاهرودی حضور می‌یابند

رئیس بنیاد شهید ‌و امور ایثارگران و وزیر اطلاعات، به نمایندگی از رئیس‌جمهور و دولت در مراسم تدفین و ترحیم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در شهر قم شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات و حجت الاسلام  سید محمدعلی شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، عصر چهارشنبه به نمایندگی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی و هیات دولت، در مراسم تدفین و ترحیم عالم مجاهد حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهر مقدس قم شرکت خواهند کرد.

گفتنی است مراسم بزرگداشت آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیز چهارشنبه‌شب (۵ دی) بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4496185

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