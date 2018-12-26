مراسم گرامیداشت آیت الله هاشمی شاهرودی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت ارتحال مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه چهارشنبه از سوی رهبر معظم انقلاب با حضور گسترده طلاب، اساتید حوزه، مسئولان کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم قم در مسجد اعظم قم برگزار شد،

آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، شبیری زنجانی و علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعیان و همچنین حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم حضور داشتند.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان،‌ اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه، تعدادی از وزرا و اعضای هیئت دولت، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی نیز از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، آیت الله سید احمد خاتمی، آیت الله علیرضا اعرافی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، حجت الاسلام شهیدی معاون رئیس جمهور، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مراسم گرامیداشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند.

در این مراسم پیام مقام معظم رهبری به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی قرائت شد و سپس مداحان اهل بیت(ع) مدیحه سرایی کردند و حاضران برای مظلومیت اهل بیت و سیدالشهدا(ع) اشک ماتم ریختند.

آیت الله هاشمی شاهرودی جایگاه علمی بالایی داشت

حجت الاسلام ناصر رفیعی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه سخنران این مراسم بود.

وی با بیان اینکه علم آیت الله هاشمی شاهرودی تحت الشعالع قرار داشت، افزود: آیت الله هاشمی شاهرودی برای حضور در عرصه سیاست از خودگذشتگی کرد.

حجت الاسلام رفیعی گفت: ویژگی بارز آیت الله هاشمی شاهرودی، علم بالای ایشان بود زیرا این عالم ربانی فقیهی روشن اندیش بود که این امر بر همه روشن بود.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی شاهرودی عالمی فقیه بود، افزود: علاقه زیاد ایشان به موضوعات قرآنی، تفسیری و زیارت حرم اهل بیت(ع) از دیگر ویژگی‌های این عالم بزرگوار بود.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی بیان کرد: مراسم سوگواری اهل بیت(ع) به صورت متداول توسط آیت الله هاشمی شاهرودی برگزار می‌شد و ایشان به شرکت در روضه اهل بیت(ع) توجه ویژه‌ای داشت.

حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه خردمندان متفکر، اندیشه ساز و اندیشه پرور هستند، افزود: خردمندان همیشه در حوزه اندیشه حرف برای گفتن دارند.

وی متفکر بودن را از دیگر ویژگی‌های آیت الله هاشمی شاهرودی عنوان کرد و افزود: ایشان دارای دیدگاه‌های علمی بزرگی بودند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه آیت الله هاشمی شاهرودی از شاگردان خاص شهید صدر بود، افزود: اندیشه‌های شهید صدر توسط آیت الله هاشمی شاهرودی به قم ورود پیدا کرد.

وی بیان کرد برخی معتقد بودند که آیت الله شاهرودی با وجود علم بالا از سیاست دوری کنند که ایشان در جواب فرمودند که اگر من مسؤلیت‌های سیاسی را نپذیرم چه کسی در این زمینه فعالیت کند.

حجت الاسلام سید محمود هاشمی شاهرودی شامگاه دوشنبه سوم دیماه بر اثر بیماری به دیار باقی شتافت و پیکر این عالم ربانی صبح امروز پس اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی(ره) تهران به قم منتقل و پس از تشییع باشکوه در حرم حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.

ریاست قوه قضائیه، عضو فقهای شورای نگهبان، ریاست شورای حل اختلاف قوا و همچنین تدریس در سطوح عالی حوزه علمیه قم از جمله سوابق مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بود.

شامگاه پنج‌شنبه نیز مراسم گرامیداشتی از سوی نهادهای حوزوی به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.