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۸ دی ۱۳۹۷، ۰:۰۳

فرماندار تنگستان:

تنگستان با کمبودها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند

تنگستان با کمبودها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند

بوشهر - فرماندار شهرستان تنگستان گفت: تنگستان با کمبودها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی پور عصر جمعه در آیین رونمایی از پروژه توسعه گردشگری در روستای بندر عامری ضمن تشکر از حضور وزیر کشور به شهرستان تنگستان اظهار داشت: شهرستان تنگستان جلوه استقامت و دلیری ملت ایران است.

وی خاطرنشان کرد: تنگستان موجب سربلندی تاریخ ایران شده و دین خود را در مبارزه با استعمار بریتانیا به رهبری رئیسعلی دلواری و زایرخضرخان اهرمی به کشور ادا کرده و با تقدیم ۱۵۲ شهید، ۳۲۸ جانباز و ۱۹ آزاده در ۴۰ سال اخیر در راه پاسداری از انقلاب و حریم و حرم گام برداشته است.  

وی تصریح کرد: تنگستان شناسنامه استان بوشهر است و علیرغم تلاش های بسیار خوب و ماندگاری که در چند سال اخیر با نگاه پدرانه استاندار بوشهر در آن شده و مردم این دیار قدردان خدمات دولت تدبیر و امید هستند اما تنگستان با کمبودها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

فرماندار تنگستان تاکید کرد: بی شک اتخاذ تصمیمات راهگشای حضور وزیر کشور در این سفر در خصوص بحران آب، تسریع در تکمیل اتوبان بوشهر - دلوار - دیر که حوادث جاده ای آن تلفات انسانی بسیار زیادی داده، اتوبان اهرم - برازجان، تکمیل سد خائیز، احداث سد باهوش برای تامین آب ۸۰۰ هزار اصله نخل، کمک به عمران شهری و روستایی، رفع تنگناهای ملوانی و ته لنجی برای تجارت ساحل نشینان، تکمیل و توسعه تنها بیمارستان شهرستان، توسعه اسکله ها و بنادر و رفع مشکل بیکاری ۱۸ درصدی مورد درخواست مردمان شریف دیار رئیسعلی دلواری و زائر خضرخان اهرمی است که امیدواریم در پرتو این سفر با ارزش شکل بگیرد.

وزیر کشور به اتفاق استاندار بوشهر، نمایندگان مجلس در استان بوشهر، معاونین وزیر کشور و مسئولین استانی و شهرستانی با حضور در شهرستان تنگستان از مناطق و اماکن بوم گردی و گردشگری روستای بندر عامری بازدید و با افتتاح از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای روستاهای هدف گردشگری و انجام  گشت دریایی، از روستای بندر بوالخیر نیز بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این روستا قرار گرفت.

کد مطلب 4497803

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