به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی پور عصر جمعه در آیین رونمایی از پروژه توسعه گردشگری در روستای بندر عامری ضمن تشکر از حضور وزیر کشور به شهرستان تنگستان اظهار داشت: شهرستان تنگستان جلوه استقامت و دلیری ملت ایران است.

وی خاطرنشان کرد: تنگستان موجب سربلندی تاریخ ایران شده و دین خود را در مبارزه با استعمار بریتانیا به رهبری رئیسعلی دلواری و زایرخضرخان اهرمی به کشور ادا کرده و با تقدیم ۱۵۲ شهید، ۳۲۸ جانباز و ۱۹ آزاده در ۴۰ سال اخیر در راه پاسداری از انقلاب و حریم و حرم گام برداشته است.

وی تصریح کرد: تنگستان شناسنامه استان بوشهر است و علیرغم تلاش های بسیار خوب و ماندگاری که در چند سال اخیر با نگاه پدرانه استاندار بوشهر در آن شده و مردم این دیار قدردان خدمات دولت تدبیر و امید هستند اما تنگستان با کمبودها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

فرماندار تنگستان تاکید کرد: بی شک اتخاذ تصمیمات راهگشای حضور وزیر کشور در این سفر در خصوص بحران آب، تسریع در تکمیل اتوبان بوشهر - دلوار - دیر که حوادث جاده ای آن تلفات انسانی بسیار زیادی داده، اتوبان اهرم - برازجان، تکمیل سد خائیز، احداث سد باهوش برای تامین آب ۸۰۰ هزار اصله نخل، کمک به عمران شهری و روستایی، رفع تنگناهای ملوانی و ته لنجی برای تجارت ساحل نشینان، تکمیل و توسعه تنها بیمارستان شهرستان، توسعه اسکله ها و بنادر و رفع مشکل بیکاری ۱۸ درصدی مورد درخواست مردمان شریف دیار رئیسعلی دلواری و زائر خضرخان اهرمی است که امیدواریم در پرتو این سفر با ارزش شکل بگیرد.

وزیر کشور به اتفاق استاندار بوشهر، نمایندگان مجلس در استان بوشهر، معاونین وزیر کشور و مسئولین استانی و شهرستانی با حضور در شهرستان تنگستان از مناطق و اماکن بوم گردی و گردشگری روستای بندر عامری بازدید و با افتتاح از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای روستاهای هدف گردشگری و انجام گشت دریایی، از روستای بندر بوالخیر نیز بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این روستا قرار گرفت.