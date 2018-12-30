خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، نساء کروندی: اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب تمام کشور های ذیفع و سلطه طلب کمر بر حذف این نظان کرده‌اند بر کسی پوشیده نیست؛ گواه این صحبت اتفاقاتی است که مردم ما در زمینه‌های مختلف چه در جنگ سخت و چه در جنگ نرم با گوشت و پوستشان هجمه ها را احساس کردند.

هجمه‌هایی که گاها به قدری با ظرافت طراحی شدند که آگاه‌ترین آدم‌ها را نیز به شک وا می‌دارد و در صورت عدم هوشیاری می‌تواند افراد زیادی را با خود همراه کند.

فتنه، هجمه و یا نقشه از پیش طراحی‌شده اسامی متفاوتی است اما هدف یکی است، آن هم بر اندازی نظامی که تشکیل آن خواسته تمامی افراد با همه دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها در این کشور بود.

در این راه مردم ما از ارزشمندترین دارایی‌هایشان را گذشتند که نگذارند عقیدیشان و استقلالشان ذره ای در این بین از دست برود.

امروز مشکلات اقتصادی، اشتغال و معیشت بسیار در کشور وجود دارد اما مردم ما در این زمینه نیز در سال های اخیر نشان دادند که اعتراض و انتقاداتشان به وضع وجود منافات با مخالف با اصل نظام دارد.

۹ دی تصمیمی آگاهانه بود

یکی از فعالان سیاسی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال ۸۸ دانشجو بودم، تب انتخابات گرم بود و هنوز در هیجان انتخابات و زمان تبلیغات بودیم، مانند مسابقه فوتبال بین استقلال و پرسپولیس بود که یک هیجان از پیش از بازی آغاز و با کری‌خواندن‌ها حرارت‌ها بیشتر و تا بعد از بازی و آگاهی از نتیجه ادامه پیدا می‌کند.

محسن اکبری بیان کرد: این هیجانات با درآمیخته شدن با هیجانات جوانی ما را بیشتر وادار می‌کرد به اینکه باید بر حرف خود بمانیم، و بیانیه‌های مطرح شده حرف دل ما را می‌زد و وادار به ادامه راه می‌کرد.

وی عنوان کرد: اما از یک نقطه به بعد واقعا واژه بصیرت جرقه‌ای در ذهن من برای تفکر بیشتر بود. آیا واقعا این ما هستیم که خواهان ایجاد این چنین تنش‌ها در جامعه هستیم یا این (ما) افراد با تفکراتی متفاوت است.

اکبری خاطر نشان کرد: روز ۹ دی برای فردی مثل من هر ساله یک تلنگر است که یادم نرود آگاهانه تصمیم گیری کنم نه از روی احساسات و هیجانات زود گذر.

هوشیاری و بصیرت بوشهری‌ها

مدیرکل وقت دفتر استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص این رویداد در استان بوشهر اظهار داشت: حماسه ۹ دی در واقع یک سازماندهی و پروژه بین المللی بود به عبارتی یک فتنه و دسیسه سازمان یافته و همه جانبه ای که در دشمنان نظام برای براندازی نظام ساماندهی کردند.

محمد حسن شنبدی بیان کرد: همانگونه که از ابتدای انقلاب شاهد هجمه‌های مختلف دشمن بودیم در سال ۸۸ نیز به بهانه انتخابات، تخلف و تقلب دسیسه دشمنان بود که با همراهی عوامل داخلی که آگاهانه ویا ناآگاهانه در این مسیر گام گذاشتند و موجب آوردن این اعتراض‌ها به خیابان ها و بروز خسارت به اموال عمومی و مردمی شد.

وی تصریح کرد: در استان بوشهر علی‌رغم اینکه استانی دین مدار و ولایت مدار است اما از حرارت این حادثه در امان نبود، اما مردم با مشاهده نمایش‌های زشتی که از سوی آشوب گران شاهد بودند خود را از آنها جدا کردند و در نهایت روز ۹ دی همه با دیدگاه‌ها و جناح‌های مختلف برای حمایت از نظام و جدا کردن خود از آشوب گران با اذن مقام معظم رهبری به صحنه آمدند.

مدیرکل وقت دفتر استاندار بوشهر عنوان کرد: در استان بوشهر در زمان فتنه ۸۸ شاهد برخورد فیزیکی، خونریزی، به آتش کشیدن یا تخریب اموال عمومی نبودیم تنها تجمعاتی بود که بیشتر حضور مردم در راستای خنثی کردن آشوب ها بود.

فتنه‌گران با تمام توان وارد شدند

عبدالله فاتحی دبیر حزب موتلفه در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ و شکست جناح اصلاح طلب سران شکست خوردگان، فتنه‌ای گسترده به راه انداختند و از دشمنان انقلاب تقاضای حمایت وپشتیبانی کردند.

وی افزود: اوباما و معاونش خانم کلینتون در آمریکا و سران دولت جعلی صهیونیستی از این فتنه گران حمایت کردند و آشوبگران داخلی باتمام نیروهایشان به تخریب وآشوب درشهرهای مختلف دامن زدند تا آنجاکه خیمه عزاداران حسینی را در روز عاشورا به آتش کشیدند.

دبیر حذب موتلفه در استان بوشهر بیان کرد: پس از اتفاقات روز عاشورای سال ۸۸ بازهم سران فتنه به هوش نیامدند و بیدار نشدند اینجا بود که عاشورای حسینی به مردم بصیرت داد و حماسه ۹ دی شکل گرفت و مردم خودجوش به صحنه آمدند و بساط فتنه را برچیدند.

فاتحی عنوان کرد: در روز ۹ دی سال ۸۸ سیل جمعیت در تمامی شهرهای ایران به خیابان آمدند و از ولایت فقیه دفاع کردند تا دشمن نتوانند به مملکتشان آسیبی برساند.

فتنه ادامه دارد

وی با بیان اینکه دشمن همیشه بیدار است و در صدد فتنه انگیزی ملت ایران است، تصریح کرد: بادرس گرفتن ازبصیرتی که ازحماسه ۹دی گرفته است همیشه بایدبیدارودرصحنه باشد وبه دشمنان دین ووطن اجازه ندهد فتنه دیگری ایجادکنند..

دبیر حزب موتلفه در استان بوشهر بیان کرد: با توجه به جود تحریم‌ها و مشکلاتی که همه روزه دشمن برای مردم ایران تدارک می بیند و عوامل نفوذی دشمن هم مدام آتش تنور دشمن را تازه نگه می دارند و مردم را تحریک می کنند ضرورت دارد همه ساله حماسه ۹ دی زنده نگه داشته شود و مردم با حضور در خیابان‌ها و شعارهای بصیرت افزا فتنه‌های جدید و قدیم را محکوم کنند وبه دشمن اجازه ندهند فتنه جدیدی در مملکت برپا کند.

۹ دی روز همبستگی است که یادمان نرود هدف یکی از و دیدگاه های و عقاید سیاسی در برابر اون هدف ارزشمند که سربلندی کشور و داشتن زندگی در کمال آرامش و امنیت است هیچ ارزشی ندارد.