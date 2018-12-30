تکرار حماسه بصیرت در دیار علویان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مازندران همواره پیشگام است، از پذیرش اسلام گرفته تا دفاع از حریم امامت و ولایت و تقدیم مدافعان حریم ولایت و ۹ دی بازخوانی حماسه پرفروغ ملت ایران و مردمان دیار مازندران در دفاع از آرمان های اسلامی و پیروی از خط ولایت فقیه است.

۹ دی ۸۸ مردم مازندران نیز همانند مردمان دیگر مناطق ایران زمین، گوش به فرمان مقتدای زمانه به میدان آمدند و بساط هشت ماه فتنه گری و آشوب را برچیدند و به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک گفتند.

امروز نهم دی ماه و بازخوانی آن حماسه بزرگ است و از صبح امروز، امامزاده یحیی ساری میعادگاه عاشقان ولایت شده است، مردان و زنان خود را به آستان امامزاده در ساری رسانده اند که بگویند تا پای جان و آخرین نفس ایستاده ایم.

یک شهروند ساری که خود را به امامزاده یحیی رسانده تا در مراسم ۹ دی شرکت کند می گوید: امروز آمدیم بگوییم که فتنه گران و آشوب گران هیچگاه در کشور و نزد مردم جای ندارند و همیشه پشت رهبرمان ایستاده ایم.

وی با اشاره به اینکه برخلاف تصور دشمنان جشن های چهل سالگی انقلاب را برپا خواهیم کرد عنوان کرد: دشمنان بدانند نقشه هایشان با بصیرت و ایستادگی ملت ایران به شکست خواهد انجامید.

حجت الاسلام حسن روحانی امام جمعه بابل با بیان اینکه مدار فتنه ها در سال ۸۸ بر دوش برخی خواص بوده است اظهار داشت: برخی خواص صحنه گردان جریان فتنه بودند و حضور و سردمداری آنان مایه تعجب مردم بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین سکوت ابهام آمیز برخی از خواص نیز جای تامل بوده است و درمقابل آن بسیاری از خواص با بصیرت وارد صحنه شدند .

مهمترین فتنه ای که در حال حاضر با آن روبرو هستیم رابطه بین معیشت و مذاکره است و کسانی نیز امروز داخل کشور به آن دامن می زنند

وی با عنوان اینکه دشمن هیچگاه دست از دشمنی و توطئه بر نمی دارد گفت: مهمترین فتنه ای که در حال حاضر با آن روبرو هستیم رابطه بین معیشت و مذاکره است و کسانی نیز امروز داخل کشور به آن دامن می زنند.

حجت الاسلام روحانی یادآور شد: این درحالی که هر ملتی باید روی پای خود بایستند و وابستگی نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلات را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه نباید به برجام امیدوار باشیم گفت: خروج آمریکا و اروپا از برجام نشان می دهد که نباید به این توافق دلخوش باشیم.

تحلیلگران و کارشناسان از حماسه نهم دی ماه ۸۸ به عنوان انقلاب سوم یاد می کنند و آن را نقطه عطف و اوج انقلاب اسلامی بیان می کنند. روز ۹ دی در تارخ مازندران ثبت شده است و بسیاری از مردم با حضور پرشور به خیابان آمدند و از نظام و مقدسات دینی خود حمایت کردند.

در روز ۹ دی سال ۸۸ هزاران نفر از مردم انقلابی مازندران باحضور در راهپیمایی های خودجوش و انقلابی با دادن شعارهایی انزجار و نفرت خود را نسبت به هتک حرمت اغتشاشگران در روز عاشورای حسینی به نمایش گذاشتند.

هتک حرمت و توهین افراد معلوم‌الحال به اباعبدالله الحسین (ع) به‌قدری برای مردم مناطق مختلف مازندران گران آمده بود که عده زیادی کفن‌پوش پیشاپیش صفوف به‌هم‌پیوسته حرکت می‌کردند و در میان آن‌ها افرادی که به‌طور مشخص رأی آن‌ها به فردی جز رئیس‌جمهور منتخب بود،‌ نیز دیده می‌شدند زیرا آن‌ها دریافته بودند که اصل این فتنه ربطی به انتخابات نداشته و انتخابات و بهانه تقلب در آن، سنگ بنایی برای براندازی نظام بوده است.

حجت الاسلام ناصر شکریان مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران نیز به ابعادی از فتنه ۸۸ و متعاقب آن حماسه خودجوش ۹ دی شاره کرد و تصریح کرد : امت عاشورایی ایران اسلامی هیچ گاه در مقابل این حرمت شکنی های داخلی و خارجی سکوت نکرده اند و در این ایام هم وقتی این فجایع از سوی فتنه گران رخ داد با مشت های گره کرده و خروش انقلابی خود این هتک حرمت را محکوم کردند.

حجت الاسلام ناصرشکریان در ادامه به تلاش های کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا با برخی حامیان منطقه ای خود برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره و بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مستکبرین عالم درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند و با حمایت های رژیم بعث عراق هشت سال جنگ را بر این کشور تحمیل کرد و بعد آن هم با ترور دانشمندان و برخی شخصیت های اثرگذار علمی و انقلابی و با ایجاد فتنه های مختلف مانند فتنه کوی دانشگاه و در سال های اخیر فتنه بزرگ ۱۳۸۸ درصدد ضربه وارد کردن به جمهوری اسلامی است ولی به لطف خدای متعال و رهبری بی بدیل مقام معظم رهبری از تمامی این بحران ها عبور کردیم و همچنان در حوزه های مختلف در حال پیشرفت و توسعه هستیم.

مراسم ۹ دی امروز همزمان با سالروز این حماسه در گوشه و کنار مازندران برپا است .