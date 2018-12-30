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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

در بیمارستان منتصریه مشهد صورت پذیرفت؛

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به ۶ نیازمند عضو

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به ۶ نیازمند عضو

مشهد-اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن مشهد به۶ بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صبح یکشنبه پس از عمل پیوند عضو در بیمارستان منتصریه مشهد اظهار کرد: عمل اهدا عضو محسن لاکی خواه  ۴۱ ساله پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  محسن لاکی خواه  به خانم ۳۹ ساله  و آقای ۳۹ ساله ساکن مشهد  که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد. 

وی افزود: کبدمرحوم محسن لاکی خواه  جهت پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز  و قرنیه های مرحوم نیز  جهت پیوند به بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: همچنین قسمتی از پوست مرحوم  به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.

کد مطلب 4499117

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