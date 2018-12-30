اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به ۶ نیازمند عضو

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صبح یکشنبه پس از عمل پیوند عضو در بیمارستان منتصریه مشهد اظهار کرد: عمل اهدا عضو محسن لاکی خواه ۴۱ ساله پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد محسن لاکی خواه به خانم ۳۹ ساله و آقای ۳۹ ساله ساکن مشهد که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبدمرحوم محسن لاکی خواه جهت پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز و قرنیه های مرحوم نیز جهت پیوند به بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: همچنین قسمتی از پوست مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.