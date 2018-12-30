چین ممنوعیت تائید بازی رایانه ای را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دولت چین پس از چند ماه ممنوعیت تائید بازی های رایانه ای را لغو و با عرض ۸۰ بازی ویدئویی موافقت کرده است

دولت چین در ماه مارس در اقدامی ناگهانی از تائید بازی های رایانه ای را متوقف کرد. این کشور به دلیل تاثیر بازی ها بر کاربران، ترویج خشونت، نگرانی درباره اعتیاد میان کاربران و کاهش بینایی آنها به محتوای این بازی ها بسیار حساس بود.

هفته گذشته پس از آنکه مقامات اعلام کردند بازی های رایانه ای جدید برای فروش تایید شده اند، ارزش سهام شرکت «تنسنت» به عنوان بزرگترین منتشر کننده بازی های رایانه ای ۴.۲ درصد رشد کرد. با این وجود در فهرست بازی های تایید شده نامی از شرکت تنسنت دیده نمی شود.