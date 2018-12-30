حضور پرشور مردم استان همدان در برنامه سالروز حماسه ۹ دی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و ولایت مدار استان همدان بار دیگر در سالروز حماسه ۹ دی در کنار مسئولین به میدان آمدند تا به دشمنان ایران اسلامی بفهمانند بر عهدی که بسته اند پایبند خواهند ماند.
مردم مؤمن و شهیدپرور استان همدان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر انگلیس» بر مواضع مقام معظم رهبری تأکید کردند و یکصدا خشم و انزجار خود را بر سر ایادی کفر کشیدند.
امروز استان همدان یکپارچه از جوشوخروش بود تا بار دیگر در سالروز حماسه بزرگ ۹ دی به دشمنان یادآوری کنند ایران اسلامی هیچگاه با توطئه افکنی کاسهلیسان داخلی و دلارهای نفتی آمریکا نابود نمیشود چراکه مردمی پایبند به انقلاب دارد.
نسل جوان جامعهای که امروز دشمنان به دنبال بیبندوبار کردن آن هستند جلوهگر این حضور عاشقی عاشقان روحالله و امام خامنهای بود تا اعلام کنند راه شهدا را ادامه میدهیم و هیچگاه ولیفقیه زمان خود را تنها نخواهیم گذاشت.
نظر شما