تویوتا لندکروز به علت قاچاق ضبط شد/جریمه ۷۰ میلیون تومانی قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، محمد علی اسفنانی درباره این پرونده اظهار داشت: با شکایت معاونت مبارزه باقاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پرونده صاحب یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز قاچاق برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات تهران ارسال شد.

وی ادامه داد: به موجب رأی صادر شده از سوی شعبه ۳۷ ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، این متهم به پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ضبط خودروی کشف شده به نفع دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: در راستای حمایت از تولیدات ملی و دربرخورد با قاچاقچیان کالا، هیچ گونه اغماضی نمی‌شود.