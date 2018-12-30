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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

معاون سازمان تعزیرات حکومتی:

تویوتا لندکروز به علت قاچاق ضبط شد/جریمه ۷۰ میلیون تومانی قاچاقچی

تویوتا لندکروز به علت قاچاق ضبط شد/جریمه ۷۰ میلیون تومانی قاچاقچی

معاون سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل استان تهران از ضبط یک دستگاه تویوتا لندکروز و جریمه ۷۰۰ میلیون ریالی متهم به علت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، محمد علی اسفنانی  درباره این پرونده اظهار داشت: با شکایت معاونت مبارزه باقاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پرونده صاحب یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز قاچاق برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات تهران ارسال شد.

وی ادامه داد: به موجب رأی صادر شده از سوی شعبه ۳۷ ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، این متهم به پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ضبط خودروی کشف شده به نفع دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: در راستای حمایت از تولیدات ملی و دربرخورد با قاچاقچیان کالا، هیچ گونه اغماضی نمی‌شود.

کد مطلب 4499531

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