کتاب «توبه و استغفار؛ در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی‌»منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «توبه و استغفار؛ در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی‌» مشتمل بر پنج گفتار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در باب استغفار و توبه بوده که شرح کاملی از سخنرانی‌های ایراد شده ایشان در ماه مبارک رمضان است.

این کتاب در ۵ فصل مختلف، به بررسی مباحث اخلاقی همچون دعا، ذکر، اجابت و جایگاه والای آنها در عقاید دینی، اهمیت دعا و ذکر، شرایط ظاهری و باطنی دعا و شروط اجابت آن، فواید و دستاوردهای دعا پرداخته است.

در آخرین فصل این کتاب نیز به کیفیت دعا و درخواست‌ بندگان از خداوند با نظر به توصیه‌ها و سفارش‌های اهل‌بیت(ع) اختصاص یافته است که در ادامه نمونه‌هایی از بهترین دعاها برگرفته از کتاب‌ها و ادعیه‌ برجسته همچون صحیفه‌ سجادیه، دعای ابوحمزه‌ی ثمالی، دعای افتتاح و دعای عرفه، معرفی شده‌اند که به فرموده‌ رهبر معظم انقلاب، در این دعاها بهترین مطالبات و خواسته‌ها برای انسان، با مایه‌های خشوع و تضرع مطرح شده است.

«استغفار مقدمه توبه»، «ابعاد استغفار و توبه»، «آثار گناه»، «لیله القدر؛ فرصتی برای استغفار بزرگ» و «دعا وسیله‌ توجه به خدا» از جمله عناوین این کتاب است که در پایان نیز مسابقه‌ای برای مخاطبان از متن کتاب استخراج شده است.

مدیریت زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی این کتاب که توسط کمال السید ترجمه شده را در شمارگان ۵۰۰۰ نسخه منتشر کرده است.