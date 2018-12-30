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۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۰۶

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت:

اختلاف قیمت میادین میوه و تره‌بار نسبت به سطح شهر به ۵۷ درصد رسید

اختلاف قیمت میادین میوه و تره‌بار نسبت به سطح شهر به ۵۷ درصد رسید

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت: اختلاف قیمت محصولات میادین میوه و تره بار نسبت به سطح شهر به ۵۷ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ سید سعید راد افزود: به طور متوسط، قیمت محصولات عرضه شده در میادین و بازارهای میوه و تره بار در مقایسه با میانگین قیمت سطح شهر، در گروه میوه جات ۴۷ درصد، در گروه سبزیجات ۳۴ و نیم درصد و در گروه حبوبات ۱۸ و نیم درصد تفاوت دارد.

وی خاطرنشان کرد: محصولاتی همچون گوشت گوسفند ۳۶ درصد، گوشت گوساله ۲۲ درصد، گوشت مرغ ۱۰ درصد، تخم مرغ ۲۶ درصد، برنج داخلی ۲۲ درصد و قند و شکر ۱۲ درصد در میادین و بازارهای میوه و تره بار، کمتر از میانگین قیمت سطح شهر است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران تاکید کرد: این سازمان همه اهتمام خود را برای کنترل قیمت‌ها به کار گرفته و با تمام توان به تلاش خود برای کنترل قیمت‌ها و افزایش کیفیت محصولات عرضه شده در میادین و بازارهای میوه و تره بار جهت افزایش رضایتمندی شهروندان ادامه خواهد داد.

کد مطلب 4499845

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    نظرات

    • اوستوراقیان IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
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      مردم دیگر توان خرید مایحتاج اصلی خود را ندارند . فقط بداد مردم ضعیف برسید

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