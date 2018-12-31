شروع پیمان پاسیفیک بدون آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، کشاورزان آمریکایی که همین حالا هم با قیمت پایین کالاها و تعرفه‌ها تجاری تلافی‌جویانه چین آسیب دیده‌اند، با آغاز به کار توافق تجاری پاسیفیک بدون آمریکا، سال ۲۰۱۹ سخت‌تری در پیش‌رو خواهند داشت.

توافق مشارکت تجاری جامع و پیش‌رونده ترنس‌پاسیفیک روز یکشنبه توسط ۷ عضو خود تصویب شد. حالا که قرارداد تواق تجارت آزاد برای استرالیا، کانادا، ژاپن، مکزیک، نیوزلند، سنگاپور و ویتنام، اجرایی شده است، انتظار می‌رود به زودی ۴ عضو دیگر، برونئی، شیلی، مالزی و پرو هم همین روال را انجام دهند.

این توافق مهم که توافق اصلاح‌شده قرارداد همکاری ترنس‌پاسیفیک است، تعرفه‌ها را بین ۱۱ عضو کاهش می‌دهد. این اعضا ۱۴ درصد از کل تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند و به وسیله این توافق صادرات آنها در بازارهای یکدیگر ارزان‌تر می‌شود. حدود ۹۰ درصد از کاهش تعرفه‌های بین این کشورها فورا اجرایی خواهند شد، همچنین تاجران از کاهش هزینه‌های دولتی و فواید دیگری مانند ترخیص کالا در بدو ورود، بهره‌مند خواهند شد.

به این ترتیب انتظار می‌رود از این به بعد کالاهای کشورهای غیرعضو، مانند آمریکا، در ۱۱ کشور عضو سی‌پی‌تی‌پی‌پی، گران‌تر و غیررقابتی‌تر شوند.

بزرگترین اقتصاد جهان، تحت ریاست‌جمهوری اوباما، یکی از اعضای آغازکننده این توافق بود، اما آمریکا تحت ریاست‌جمهوری ترامپ در اوایل ۲۰۱۷، از این توافق خارج شد. گوشت و محصولات کشاورزی آمریکا به ویژه در کشورهایی از پیمان سی‌پی‌تی‌پی‌پی که توافق تجارت آزاد با آمریکا ندارند، به مشکل خواهند خورد.

یک مثال مهم در این زمینه، ژاپن است. اتحادیه گوشت و گاوداران ملی آمریکا هشدار داد که این غول اقتصادی آسیا، بازار اصلی گوشت آمریکایی است، اما حالا تحت توافق سی‌پی‌تی‌پی‌پی، تعرفه واردات گوشت برای استرالیا تا ۲۷.۵ درصد کاهش می‌یابد و احتمالا جای گوشت آمریکایی را خواهد گرفت.

رییس این اتحادیه، کوین کستر، می‌گوید: صنعت گوشت آمریکا در معرض خطر از دست دادن سهم بازار در بازار بزرگ ژاپن است، مگر این که اقدامی فوری برای متوازن کردن میدان بازی انجام شود.

داستان مشابهی در مورد گندم آمریکا وجود دارد؛ رییس اتحادیه گندم آمریکا، وینس پترسون، می‌گوید: به لطف توافق سی‌پی‌تی‌پی‌پی، حالا صادرات گندم استرالیا و کانادا با کاهش قیمت فوری ۷ درصدی مواجه شده است و در ماه آوریل به ۱۲ درصد خواهد رسید. او اضافه کرد: فروش گندم آمریکا با خطر سقوط فوری روبروست.