وزیر کشور فرا رسیدن سال نو میلادی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی فرا رسیدن سال نو میلادی و تولد حضرت روح الله عیسی ابن مریم (ع) تجلی و تبلور کمال آزادگی انسان در پناه رحمت الهی بر تمامی موحدان جهان و به ویژه هموطنان ارمنی و مسیحی تبریک گفت.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن سال نو میلادی و تولد حضرت روح الله عیسی ابن مریم (ع) تجلی و تبلور کمال آزادگی انسان در پناه رحمت الهی بر تمامی موحدان جهان و به ویژه هموطنان ارمنی و مسیحی مبارک باد. حضرت مسیح (ع) از دامان مطهر و زکیه حضرت مریم مقدس (ع) پا به عرصه گیتی نهاد تا در هنگامه غلبه خلقیات حیوانی بشر، معابد مملو از نفسانیات شیطانی را با گوهر تعالی بخش انسان جلا دهد و مبشر ظهور حضرت احمد (ص) باشد. محبت و مهربانی این پیامبر عظیم الشان به بندگان الهی از جنس ظهور محبت خداوند بر مخلوقات بود و در پرتو مهربانی به بشریت، محبت حق تعالی را عاشقانه جستجو می کرد. امید است این ایام الهی با افزایش معرفت بشری حلقه های اعتصام بحبل الله باشد.

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور