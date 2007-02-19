بزرگترین فروشگاه کتاب کشور سال 87 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمسعود شهرام نیا مدیر موسسه نشر شهردرباره این پروژه گفت: زمین این طرح از جمله زمین های شهرداری است که قرار بوده پروژه هایی در آن اجرا شود که به هر دلیلی به نتیجه نرسیده است. اساساً یکی از مشکلات ما در تهران نداشتن فروشگاه های جامع و بزرگ کتاب به سبک کشورهای دیگر؛ مثلاً ویرجین در اروپا و یا فروشگاه کتاب دبی است که چندین هزار متر فضای فروشگاهی به وجود آمده تا مخاطب بتواند به راحتی و یکجا کتابهای مورد نظرش را انتخاب و تهیه کند.

او با اشاره به گودبرداری 1750 متر زیربنای این فروشگاه افزود: این پروژه از معدود طرح هایی است که خود پروژه از افتتاح آن جلوتر است. حدود 1400 متر دیگر از زمین های موجود برای ساخت این فروشگاه، جزء زمین های بدون صاحب است که فعلاً در اختیار ستاد بحران است و قرار است در مواقع بحرانی مورد استفاده قرار گیرد که با عملیاتی شدن این بخش نیز پارکینگ فروشگاه ساخته خواهد شد. خود فروشگاه چیزی در حدود 4500 متر فضا در اختیار ما قرار می دهد که 1750 متر آن در بخش انبار، زیرزمین و بخش های دیگر، 1750 متر در طبقه اول، حدود 1400 متر در طبقه دوم و یک سالن اجتماعات نیز در طبقه فوقانی را شامل می شود.

شهرام نیا در خصوص تعداد و نحوه چینش کتاب ها در این فروشگاه نیز گفت: ما بنا داریم کتابها با چینش موضوعی عرضه بشود و تمام ناشران را در عرضه کتابهایشان آزاد گذاشته ایم. برای عرضه سایر محصولات فرهنگی اعم از نوار و سی دی نیز فضای لازم را پیش بینی کرده ایم.

او پیش بینی کرد که بتوان 50 هزار عنوان کتاب را در این فروشگاه به نمایش گذاشت. شهرام نیا افزود: ما پیش بینی کرده ایم که می توانیم همه عناوین دو سال جدید مثلاً کتاب های سال 85 و 86 را برای سال 87 در آن گرد آوریم.

مدیر موسسه نشر شهر، ساخت این فروشگاه را تکمیل کننده فروشگاه های کوچکتر کتاب در خیابان انقلاب و کریم خان زند دانست و گفت: چون این فروشگاه نهایتاً توسط همان ناشران و فروشگاه های کوچکتر تامین منبع می شود و در آن مشارکت بخش خصوصی را هم لحاظ کرده و می کنیم، ضربه ای به آنها نخواهد زد.

او با بیان اینکه اعتبار اولیه برای ساخت این فروشگاه 5/1 میلیارد تومان است، ابراز امیدواری کرد که اوایل سال 87 از آن بهره برداری شود.

مشاور معماری موسسه هادیان شهر (مجری طرح ساخت این فروشگاه) نیز گفت: این فروشگاه شاید بزرگترین انتشارات و فروشگاه کتاب در خاورمیانه باشد. نیت اصلی از ساخت آن هم سر و سامان دادن به اوضاع تبلیغ، توریع و نشر کتاب و ایجاد ویترین عمومی کتاب برای همگان است.