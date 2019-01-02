خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کشاورزی یکی از مشاغلی است که کمترین هزینه را برای دولت دارد و کشاورزان با استفاده از زمین‌های خود و با سرمایه‌ای که در اختیار دارند اقدام به کاشت و داشت و برداشت می‌کنند و می‌طلبد که در برخی موارد همچون فروش محصول دولت یار و همراه آنها باشد.

استان بوشهر به عنوان قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل کشور محسوب می‌شود و مناطق زیادی از این استان به ویژه مناطق مرکزی تا جنوبی استان هر ساله در فصل پائیز و زمستان به زیر کشت این محصول می‌رود.

۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر زیر کشت گوجه فرنگی خارج از فصل رفته است که بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که ۶۰۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

علاوه بر استان بوشهر، استان‌های دیگری همچون کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، و هرمزگان نیز در این فصل از سال به تولید گوجه‌فرنگی می‌پردازند و زمان رسیدن محصول در همه این استان‌ها نزدیک به هم است.

این نزدیک بودن زمان رسیدن محصول باعث می شود تا یک‌باره محصول زیادی وارد بازار شود و از این رو کشاورزان مشکلات زیادی را برای فروش محصول خود خواهند داشت و می‌طلبد که دولت به یاری آنها بیاید.

در حالی که قیمت گوجه‌فرنگی در برخی روزهای سال اینقدر بالا می‌رود که مردم قدرت خرید آن را ندارند، در روزهای برداشت این محصول قیمت اینقدر افت می‌کند که برخی کشاورزان حتی قید برداشت محصول خود را نیز می‌زنند.

هر ساله در زمانی که وضع بازار گوجه‌فرنگی در روزهای برداشت به هم می‌ریزد، مسئولان وعده‌هایی برای رفع مشکل می‌دهند و گاها خرید محصول از کشاورزان انجام می‌شود ولی باز هم در سال‌های بعد این مشکل تکرار می‌شود.

امسال نیز کشاورزان همچنان با مشکل فروش محصول خود روبرو هستند و یکی از مشکلات پیش روی آنها، عدم امکان صادرات این محصول است که می‌طلبد بار دیگر صادرات گوجه فرنگی از سر گرفته شود.

فروش محصول دغدغه کشاورزان

نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: برداشت گوجه فرنگی در استان بوشهر از هفته‌های گذشته آغاز شده است و کشاورزان با مشکل فروش روبرو هستند.

سکینه الماسی با بیان اینکه برای تسهیل در فروش محصول گوجه‌فرنگی کشاورزان استان بوشهر باید صادرات این محصول آزاد شود، ادامه داد: جلوگیری از صادرات محصول گوجه فرنگی به خارج باعث بروز مشکلاتی برای کشاورزان شده است.

وی بر لزوم افزایش قیمت خرید تضمینی محصول گوجه فرنگی از طرف دولت تاکید کرد و ادامه داد: برای جبران هزینه‌های صورت گرفته از سوی کشاورزان، دولت باید گوجه فرنگی را با قیمت بالاتری خریداری کند.

نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از کشاورزان با دریافت وام اقدام به کاشت محصول کرده‌اند که اکنون با ضرر زیادی روبرو می‌شوند.

حمایتی از کشاورزان نشده است

امام جمعه بردخون با اشاره به قرار گرفتن در پایان فصل برداشت گوجه فرنگی بیان کرد: در حالی که مسئولان از ماه‌ها پیش باید برای چنین روزهایی برنامه‌ریزی می‌کردند، اقدامی صورت نگرفته است.

حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی با اشاره به اینکه مسئولان اکنون به فکر صادرات افتاده‌اند اضافه کرد: در این منطقه هیچ درآمدی نیست که اگر دچار مشکل شود بسیاری از خانواده ها منبع درآمد خود را از دست می دهند و هیچ گونه سرمایه گذاری مناسب نیست.

امام جمعه بردخون اظهار کرد: مردم بدهکار بانک و فروشندگان هستند و با ارز گران هزینه های زیادی کرده اند که نیازمند حمایت جدی هستند.

وی گفت: برخی مدعی این هستند که صادرات گوجه قیمت آن را افزایش می دهد چرا نسبت به گرانی کالاها و اجناس دیگر حساسیت ندارند.

امام جمعه بردخون خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان شمال از کشاورزان در هر مقطعی دفاع می کند اما مجمع نمایندگان استان کاری نمی کنند و هر کدام به سویی می روند.

برداشت ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی در استان

رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: اتحادیه تعاون روستایی استان با چهار مرکز و اتحادیه تعاونی تولید با دو مرکز خرید توافقی درتنگ ارم، برازجان، کاکی، شنبه، بردخون و آبدان استقرار دارند تا اگر نیاز شد گوجه فرنگی کشاورزان را خریداری کنند.

حسن شجاعی با اشاره به آغاز برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۷۰ هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان بوشهر برداشت شده است.

شجاعی اظهار داشت: در سال جاری حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت گوجه فرنگی قرار گرفته که پیش بینی می شود ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی از این مزارع برداشت شود.

صادرات گوجه‌فرنگی انجام می‌شود

نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری‌های ضورت گرفته در راستای فروش محصول گوجه‌فرنگی کشاورزان استان بوشهر اظهار داشت: به زودی مجوز صادرات ۱۵ درصد از گوجه‌فرنگی خارج از فصل کشور به استان‌های تولید کننده این محصول ابلاغ می‌شود.

سید کمال الدین شهریاری ادامه داد: استان‌های بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، و هرمزگان امسال ۷۹۰ هزار و ۷۸۹ تن گوجه فرنگی خارج از فصل (در زمستان) از سطح ۱۹ هزار و ۹۴۲ هکتار برداشت می‌کنند.

وی بیان کرد: به دلیل همرسی و برداشت همزمان محصول گوجه فرنگی در این استان‌ها و ممنوع بودن صادرات آن قیمت این محصول با افت روبرو شده طوریکه کشور باعث زیان کشاورزان می‌شود.

شهریاری ادامه داد: در این ارتباط مقرر شد با هدف رونق بازار فروش گوجه فرنگی خارج از فصل کشور ۱۵ درصد از مجموع تولید هر استان که چیزی معادل ۱۲۰ هزار تن است، مجوز صادرات دریافت کند.

وی گفت: بر این اساس سهم بوشهر، هرمزگان و فارس به ترتیب ۶۵، ۴۲ و ۱۰ هزار تن و سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان نیز به ترتیب دو و یک هزار تن است.

شهریاری اظهار داشت: چگونگی توزیع مجوز بین صادرکنندگان گوجه فرنگی در هر استان زیر نظر ستاد تنظیم بازار و به نحوی است که مشکلات احتمالی از قبیل رانت و غیره ایجاد نشود.

سال‌ها است که در این فصل کشاورزان استان بوشهر برای فروش محصول گوجه‌فرنگی خود با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند و گاها مسکن‌هایی برای فراموشی این درد به صورت مقطعی تزریق می‌شود ولی باز هم مشکلات تکرار می‌شود.

می‌طلبد که مسئولان این مسئله را به صورت واقعی و برای همیشه حل کنند تا کشاورزان برای فروش محصول خود مستاصل نباشند و حاصل چندین ماه تلاش‌های آنها پایمال نشود.